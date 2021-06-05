كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة وتبييض ملفت في ثواني

كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة كافه انواع البشرات تحتاج الى ترطيب وتنعيم وتفتيح إذا كانت هذه البشرة تعاني دائما من الظهور في اشعة الشمس لذلك البشره الدهنيه تتيح قوي بصفة مستمرة لبعض انواع الماسكات الطبيعية التي تساعده وتعويضها أيضا عن الدهون الذاتية التي تتواجد فيها إضافة إلى البشرة الجافة التي تحتاج وبصفه مستمرة الى التخلص من التشققات والخشونة التي تتواجد في الوجه لذا يمكن يستخدم ايضا وصفه النشا والفازلين لانها من الوصفات التي حدث ضجة بشكل كبير في عالم الماسكات الطبيعية، فهي تساعد على تفتيح البشرة، و تحولها الى بشره بيضاء مميزاتها تتخلص من الأسرار التي يتواجد حول الفم دائما مستعد جميع الأشخاص أن يكونوا باستخدام بعض الوصفات الطبيعية. كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة المكونات ملعقتين من الفازلين.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من الحليب البودر الطريقة أولا يجب أن نقوم باضافة الفازلين مع النشا.

ثم نقوم باضافه الحليب البودر ومع ذلك نبدأ بتقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع طبقة رقيقة من على البشرة

وبعد مرور 15 دقيقة في غسيل البشرة جيدا. خلطة الفازلين والنشاء مع ماء الورد خلطة الفازلين والنشاء مع ماء الورد المكونات :- ثلاث مرات من الفازلين.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.. الطريقة أولا يجب أن تقوم بوضع كميه من الفازلين في الميكروويف لمدة ثلاث دقائق. ثم قومي بإضافة 2 ملعقة من النشا. بعد ذلك قومي بإضافة ماء الورد وزيت جوز الهند اخلطيهم جيدا. ثم قومي بوضع طبقة رقيقة على بشرتك. انتظري لمدة 25 دقيقة. ثم قومي بغسيل بشرتك باستخدام الماء الدافئ. كرري هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتجنبي الاسمرار، والبقع الداكنة والهالات السوداء التي تتواجد تحت العين. الوسوم

كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة كافه انواع البشرات تحتاج الى ترطيب وتنعيم وتفتيح إذا كانت هذه البشرة تعاني دائما من الظهور في اشعة الشمس لذلك البشره الدهنيه تتيح قوي بصفة مستمرة لبعض انواع الماسكات الطبيعية التي تساعده وتعويضها أيضا عن الدهون الذاتية التي تتواجد فيها إضافة إلى البشرة الجافة التي تحتاج وبصفه مستمرة الى التخلص من التشققات والخشونة التي تتواجد في الوجه لذا يمكن يستخدم ايضا وصفه النشا والفازلين لانها من الوصفات التي حدث ضجة بشكل كبير في عالم الماسكات الطبيعية، فهي تساعد على تفتيح البشرة، و تحولها الى بشره بيضاء مميزاتها تتخلص من الأسرار التي يتواجد حول الفم دائما مستعد جميع الأشخاص أن يكونوا باستخدام بعض الوصفات الطبيعية. كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة كريم الفازلين والنشا الكوري للتخلص من اسمرار الجسم والبشرة المكونات ملعقتين من الفازلين.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من الحليب البودر الطريقة أولا يجب أن نقوم باضافة الفازلين مع النشا.

ثم نقوم باضافه الحليب البودر ومع ذلك نبدأ بتقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع طبقة رقيقة من على البشرة

وبعد مرور 15 دقيقة في غسيل البشرة جيدا. خلطة الفازلين والنشاء مع ماء الورد خلطة الفازلين والنشاء مع ماء الورد المكونات :- ثلاث مرات من الفازلين.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.. الطريقة أولا يجب أن تقوم بوضع كميه من الفازلين في الميكروويف لمدة ثلاث دقائق. ثم قومي بإضافة 2 ملعقة من النشا. بعد ذلك قومي بإضافة ماء الورد وزيت جوز الهند اخلطيهم جيدا. ثم قومي بوضع طبقة رقيقة على بشرتك. انتظري لمدة 25 دقيقة. ثم قومي بغسيل بشرتك باستخدام الماء الدافئ. كرري هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتجنبي الاسمرار، والبقع الداكنة والهالات السوداء التي تتواجد تحت العين.

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