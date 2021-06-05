مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة بالظبط مش هتفك ولا تكش منك وتحدي

مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأطعمة التي نجد الإقبال عليها متزايد من قبل الكثير من الأشخاص على المطاعم عن باقي الأطعمة الأخرى، حيث أنها تحمل مذاق بسر التتبيلة التي تتم بها، وتبحث السيدات دائماً بصفة مستمرة عن سر الخلطة السحرية للقيام بها في المنزل، ولكن لن تصل لدرجة النجاح والطعم المرغوب به، كما أن الشواية بالفحم لن تتواجد في الكثير من المنازل إن لم تكن الكل وتقف هذه النقطة عقبة أمامهم، ولكن نحن اليوم سوف نساعدك في عمل الكفتة بالمنزل بأقل المكونات فقط ضعيها على الكفته مش هتفك ولا تكش منك وتمنحك طعم رائع.مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة بالظبط
تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الكفتة بالمنزل بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة من القيام بشرائها:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثمرة واحدة من البصل.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- ملعقة من السبع بهارات.
- رشة ملح.
- معلقة من الفلفل الأٍسود.
- تحضير الكبة وتضع بها اللحم المفروم ويضاف لها البصل والملح والفلفل وكافة البهارات التي ذكرنها لكم بالسابق.
- طحن المكونات معاً بشكل جيد حتى تنعم وتتجانس سوياً ونحصل على عجين بقوام ناعم يكون من السهل تشكيله.
- بسكب خليط اللحم في إناء عميق ونقوم بتغطية بورق النايلون ويترك بالثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تكتسب اللحم طعم التوابل.
- نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ونقوم بدهن الصينية بالقليل من الزيت ونقوم بتشكيل اللحم أصابع طولية متوسطة الحجم وترص الكفته بالصينية.
- ندخل الصينية الفرن وتترك لمدة 10 دقائق مع التقليب على الجاهتين حتى أن تنضج تماماً وتأخذ اللوم البني.
تخرج من الفرن وتوضع بأطباق التقديم.
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مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأطعمة التي نجد الإقبال عليها متزايد من قبل الكثير من الأشخاص على المطاعم عن باقي الأطعمة الأخرى، حيث أنها تحمل مذاق بسر التتبيلة التي تتم بها، وتبحث السيدات دائماً بصفة مستمرة عن سر الخلطة السحرية للقيام بها في المنزل، ولكن لن تصل لدرجة النجاح والطعم المرغوب به، كما أن الشواية بالفحم لن تتواجد في الكثير من المنازل إن لم تكن الكل وتقف هذه النقطة عقبة أمامهم، ولكن نحن اليوم سوف نساعدك في عمل الكفتة بالمنزل بأقل المكونات فقط ضعيها على الكفته مش هتفك ولا تكش منك وتمنحك طعم رائع.مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة بالظبط
تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الكفتة بالمنزل بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة من القيام بشرائها:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثمرة واحدة من البصل.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- ملعقة من السبع بهارات.
- رشة ملح.
- معلقة من الفلفل الأٍسود.
- تحضير الكبة وتضع بها اللحم المفروم ويضاف لها البصل والملح والفلفل وكافة البهارات التي ذكرنها لكم بالسابق.
- طحن المكونات معاً بشكل جيد حتى تنعم وتتجانس سوياً ونحصل على عجين بقوام ناعم يكون من السهل تشكيله.
- بسكب خليط اللحم في إناء عميق ونقوم بتغطية بورق النايلون ويترك بالثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تكتسب اللحم طعم التوابل.
- نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ونقوم بدهن الصينية بالقليل من الزيت ونقوم بتشكيل اللحم أصابع طولية متوسطة الحجم وترص الكفته بالصينية.
- ندخل الصينية الفرن وتترك لمدة 10 دقائق مع التقليب على الجاهتين حتى أن تنضج تماماً وتأخذ اللوم البني.
تخرج من الفرن وتوضع بأطباق التقديم.
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