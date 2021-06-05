مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة بالظبط مش هتفك ولا تكش منك وتحدي

مكون رهيب ضعيه على الكفته هتطلع معاكي زى الجاهزة تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأطعمة التي نجد الإقبال عليها متزايد من قبل الكثير من الأشخاص على المطاعم عن باقي الأطعمة الأخرى، حيث أنها تحمل مذاق بسر التتبيلة التي تتم بها، وتبحث السيدات دائماً بصفة مستمرة عن سر الخلطة السحرية للقيام بها في المنزل، ولكن لن تصل لدرجة النجاح والطعم المرغوب به، كما أن الشواية بالفحم لن تتواجد في الكثير من المنازل إن لم تكن الكل وتقف هذه النقطة عقبة أمامهم، ولكن نحن اليوم سوف نساعدك في عمل الكفتة بالمنزل بأقل المكونات فقط ضعيها على الكفته مش هتفك ولا تكش منك وتمنحك طعم رائع.

تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الكفتة بالمنزل بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة من القيام بشرائها:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة واحدة من البصل.

ملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة من السبع بهارات.

رشة ملح.

معلقة من الفلفل الأٍسود.