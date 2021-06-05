قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء بدون هالات سوداء وبدون تجاعيد

قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء، حيث أن كافة السيدات والفتيات يتميزون بأنهم دائمين البحث عن الحلول المثالية وإيجاد الحلول البديلة في الكثير من الأمور التي تتعلق بجمالهم، وبالأخص إذا كانت الفتاة توجه صعوبة كبيرة في التخلص من المشاكل التي تعيق جمالها، مثل البثور والرؤوس السوداء وآثار حب الشباب، ومشكلة اسمرار الجلد وأيضاً مشكلة الهالات السوداء وعلامات التقدم بالعمر، وعلى الرغم من وجود الكثير من التقنيات الحديثة والكريمات بماركات عالمية متنوعة، ولكن نحن دائماَ نفضل المكونات الطبيعية لأنها لا ينتج عنها أي أضرار تعيق البشرة، ونحن اليوم سوف نعرض عليك فوائد قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء جربيه بنفسك.قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء بدون هالات سوداء
سوف نعرض لكي اليوم قناع طبيعي للبشرة من مكونات طبيعية فعالة للغاية في تفتيح البشرة والتخلص من مشاكلها:
- قومي بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لها وتجفف بشكل جيد.
- نقوم بتقطيع قشور البطيخ لمكعبات وتمرر على كافة أنحاء الوجه والرقبة بشكل جيد لعدة مرات.
- نقوم بعد ذلك بخلط ملعقة واحدة من الكركم مع ملعقتين من ماء الورد ونقوم بفرد الخليط على البشرة بشكل متساوي ويترك حتى
- أن يجف تماماً لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- من ثم نقوم بتدليك البشرة من جديد بقشور البطيخ لعدة مرات، من ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.
- تعمل قشور البطيخ على تعزيز انتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، كما أنه يحفز الجلد بإنتاج خلايا نافعة جديدة.
- يقضي على ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات التقدم بالعمر ويعمل على شد البشرة وزيادة مرونة الجلد.
- يساعد بدرجة كبيرة في التخلص من مشكلة حب الشباب والآثار الناتجة عنه.
- يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة به كما أنه يزيد من نعومة الجلد.
قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء، حيث أن كافة السيدات والفتيات يتميزون بأنهم دائمين البحث عن الحلول المثالية وإيجاد الحلول البديلة في الكثير من الأمور التي تتعلق بجمالهم، وبالأخص إذا كانت الفتاة توجه صعوبة كبيرة في التخلص من المشاكل التي تعيق جمالها، مثل البثور والرؤوس السوداء وآثار حب الشباب، ومشكلة اسمرار الجلد وأيضاً مشكلة الهالات السوداء وعلامات التقدم بالعمر، وعلى الرغم من وجود الكثير من التقنيات الحديثة والكريمات بماركات عالمية متنوعة، ولكن نحن دائماَ نفضل المكونات الطبيعية لأنها لا ينتج عنها أي أضرار تعيق البشرة، ونحن اليوم سوف نعرض عليك فوائد قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء جربيه بنفسك.قشور البطيخ والنشا لبشرة بيضاء بدون هالات سوداء
سوف نعرض لكي اليوم قناع طبيعي للبشرة من مكونات طبيعية فعالة للغاية في تفتيح البشرة والتخلص من مشاكلها:
- قومي بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لها وتجفف بشكل جيد.
- نقوم بتقطيع قشور البطيخ لمكعبات وتمرر على كافة أنحاء الوجه والرقبة بشكل جيد لعدة مرات.
- نقوم بعد ذلك بخلط ملعقة واحدة من الكركم مع ملعقتين من ماء الورد ونقوم بفرد الخليط على البشرة بشكل متساوي ويترك حتى
- أن يجف تماماً لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- من ثم نقوم بتدليك البشرة من جديد بقشور البطيخ لعدة مرات، من ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.
- تعمل قشور البطيخ على تعزيز انتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، كما أنه يحفز الجلد بإنتاج خلايا نافعة جديدة.
- يقضي على ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات التقدم بالعمر ويعمل على شد البشرة وزيادة مرونة الجلد.
- يساعد بدرجة كبيرة في التخلص من مشكلة حب الشباب والآثار الناتجة عنه.
- يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة به كما أنه يزيد من نعومة الجلد.
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