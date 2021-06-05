اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بمعلقة واحده من الفازلين

اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم الشعر الزائد الذي يتواجد في الجسم والوجه من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها اغلب الفتيات، والنساء هو الخاصة بالفتيات المقبلين على الزواج ولكن إذا كان الشعر الزائد في الاماكن الحساسة، تعتبر من ضمن الأشياء التي تسبب ضرر نفسي للجميع لذلك يمكن اليوم التخلص من الشعر الزائد التي يتواجد في منطقة البكيني أو منطقة العانة ولكن الطرق التقليدية سوف يسبب ضرر نفسي، وصحي للجلد اثناء استخدامها لان اغلبهم قد يعملون أيضا على اسمرار البشرة مما يؤدي ايضا الى زيادة الشعر في الجسم بعد استخدام الأدوية التقليدية لذلك اليوم استخدم الفازلين الطبيعي فهو الافضل على الاطلاق فى التخلص من الشعر الزائد اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بالمايونيز والفازلين الطبيعى اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بالمايونيز والفازلين الطبيعى المكونات :’ ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة واحدة من المايونيز.

ملعقتين من دقيق الحمص.

ملعقتين من الكركم البودر .

خمس ملاعق من الحليب. الطريقة السحرية : أولا يجب أن نقوم بتنظيف المكان التي نصير منه الشعر إذا كانت البشرة و الجسم.

نقوم بوضع الحليب مع الكركم والحمص والمايونيز والفازلين في وعاء عميق

ثم نخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع هذا المزيج على النار لمدة 10 دقائق

ونبدأ بوضع هذا الماسك على الجسم والأماكن التي يوجد بها شعر.

ولكن بعكس اتجاه الشعر.

ثم ننتظر خمس دقائق و نقوم بإزالة هذا عجينة.

سوف نجد أن الشعر قد اختفى تماما من اول استخدام هذه الوصفة. مميزات هذه الوصفة لأزالة الشعر من الجسم : عند استخدام هذه الوصفة سوف نتخلص من الشعر الزائد التي تتواجد في البشرة والجسم يتم تقليل بصيلات الشعر التي تزداد يوما بعد يوم. هذا المسك قد يخفف من كثافة الشعر. يساعد هذا الماسك على تفتيح الاماكن الحساسة بعد إزالة الشعر مباشرة لا يوجد في هذا الماسك أي ضرر ولكنه يعمل ايضا على تفتيح يقضي أيضا هذا الماسك على تجاعيد البشرة. هذا الماسك يساعد على ترطيب الجلد مميزات هذه الوصفة لأزالة الشعر من الجسم : الوسوم

اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم الشعر الزائد الذي يتواجد في الجسم والوجه من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها اغلب الفتيات، والنساء هو الخاصة بالفتيات المقبلين على الزواج ولكن إذا كان الشعر الزائد في الاماكن الحساسة، تعتبر من ضمن الأشياء التي تسبب ضرر نفسي للجميع لذلك يمكن اليوم التخلص من الشعر الزائد التي يتواجد في منطقة البكيني أو منطقة العانة ولكن الطرق التقليدية سوف يسبب ضرر نفسي، وصحي للجلد اثناء استخدامها لان اغلبهم قد يعملون أيضا على اسمرار البشرة مما يؤدي ايضا الى زيادة الشعر في الجسم بعد استخدام الأدوية التقليدية لذلك اليوم استخدم الفازلين الطبيعي فهو الافضل على الاطلاق فى التخلص من الشعر الزائد اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بالمايونيز والفازلين الطبيعى اقوى وصفة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بالمايونيز والفازلين الطبيعى المكونات :’ ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة واحدة من المايونيز.

ملعقتين من دقيق الحمص.

ملعقتين من الكركم البودر .

خمس ملاعق من الحليب. الطريقة السحرية : أولا يجب أن نقوم بتنظيف المكان التي نصير منه الشعر إذا كانت البشرة و الجسم.

نقوم بوضع الحليب مع الكركم والحمص والمايونيز والفازلين في وعاء عميق

ثم نخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع هذا المزيج على النار لمدة 10 دقائق

ونبدأ بوضع هذا الماسك على الجسم والأماكن التي يوجد بها شعر.

ولكن بعكس اتجاه الشعر.

ثم ننتظر خمس دقائق و نقوم بإزالة هذا عجينة.

سوف نجد أن الشعر قد اختفى تماما من اول استخدام هذه الوصفة. مميزات هذه الوصفة لأزالة الشعر من الجسم : عند استخدام هذه الوصفة سوف نتخلص من الشعر الزائد التي تتواجد في البشرة والجسم يتم تقليل بصيلات الشعر التي تزداد يوما بعد يوم. هذا المسك قد يخفف من كثافة الشعر. يساعد هذا الماسك على تفتيح الاماكن الحساسة بعد إزالة الشعر مباشرة لا يوجد في هذا الماسك أي ضرر ولكنه يعمل ايضا على تفتيح يقضي أيضا هذا الماسك على تجاعيد البشرة. هذا الماسك يساعد على ترطيب الجلد مميزات هذه الوصفة لأزالة الشعر من الجسم :

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