صبغ الشعر في البيت بألوان مختلفة ورائعة مثل الكوافير بمكون طبيعى وتغطية الشيب بدون تكلفة

صبغ الشعر في البيت بألوان مختلفة ورائعة مثل الكوافير ، تحب المرأة أن تقوم بالتغيير والتجديد بشكل مستمر في لون شعرها ولكن ما يعيق القيام بصبغ الشعر عدم ذهابها المستمر إلى مراكز العناية بكل ما يخص المرأة، كما أن المكونات التي تستخدم عبارة عن مواد كيماوية يكون من السهل أن تضر بفروة الرأس والشعر، ولكن يوجد العديد من المكونات الطبيعية المضمونة والمجربة التي تتمكن من صبغ الشعر بألوان متنوعة، وسوف نقدم لكم بعض من الطرق الذي تساعدك على صبغ الشعر بألوان مختلفة في البيت.صبغ الشعر في البيت بألوان مختلفة ورائعة مثل الكوافير
نقدم لكم العديد من طرق صبغ الشعر بألوان متعددة ومختلفة ومنها ما يلي:صبغ الشعر باللون الأشقر:
يعتبر اللون الأشقر من أجرء الألوان الذي تستخدم في صبغ الشعر ويحب معظم الفتيات لون الشعر الفاتح التي تساعد على جعل البشرة بلون أفتح، ويتم تحضيرها بكل سهولة:
- احضري وعاء خلط الصبغة ضعي به 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكركم مضاف لهم ملعقة كبيرة من الحناء وقلبيهم جيداً وضعيهم جانباً لمدة 3 ساعات حتى تتخمر جيداً.
- بعد انتهاء الوقت أضيفي 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون واخلطي المكونات مع بعضها مرة أخرى.
- قومي بعد ذلك بتطبيق الخليط على الشعر بعد تمشيطه وتقسيمه وتركيه 3 ساعات ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
يعد اللون الأحمر المفضل لدى الكثير من الفتيات فهم يحبون الألوان الغريبة وقليلة الانتشار ولكنها محبذة عند الكثيرون منهن ويتم الحصول عليه باستخدام بعض من المواد الطبيعية:
- قومي سيدتي بغلي القليل من أوراق الكركدية وتركيه لمدة 10 دقائق يهدأ ثم يتم تصفيته واستخدمي ماء الكركدية.
- ثم بعد ذلك يضاف لماء الكركدية ملعقتين من الجيلاتين وملعقتين من الحناء اخلطيهم مع بعضهم.
- يتم توزيعه على الشعر ويغطى بغطاء الاستحمام البلاستيكي وانتظري لمدة 3 ساعات ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
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صبغ الشعر في البيت بألوان مختلفة ورائعة مثل الكوافير ، تحب المرأة أن تقوم بالتغيير والتجديد بشكل مستمر في لون شعرها ولكن ما يعيق القيام بصبغ الشعر عدم ذهابها المستمر إلى مراكز العناية بكل ما يخص المرأة، كما أن المكونات التي تستخدم عبارة عن مواد كيماوية يكون من السهل أن تضر بفروة الرأس والشعر، ولكن يوجد العديد من المكونات الطبيعية المضمونة والمجربة التي تتمكن من صبغ الشعر بألوان متنوعة، وسوف نقدم لكم بعض من الطرق الذي تساعدك على صبغ الشعر بألوان مختلفة في البيت.صبغ الشعر في البيت بألوان مختلفة ورائعة مثل الكوافير
نقدم لكم العديد من طرق صبغ الشعر بألوان متعددة ومختلفة ومنها ما يلي:صبغ الشعر باللون الأشقر:
يعتبر اللون الأشقر من أجرء الألوان الذي تستخدم في صبغ الشعر ويحب معظم الفتيات لون الشعر الفاتح التي تساعد على جعل البشرة بلون أفتح، ويتم تحضيرها بكل سهولة:
- احضري وعاء خلط الصبغة ضعي به 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكركم مضاف لهم ملعقة كبيرة من الحناء وقلبيهم جيداً وضعيهم جانباً لمدة 3 ساعات حتى تتخمر جيداً.
- بعد انتهاء الوقت أضيفي 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون واخلطي المكونات مع بعضها مرة أخرى.
- قومي بعد ذلك بتطبيق الخليط على الشعر بعد تمشيطه وتقسيمه وتركيه 3 ساعات ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
يعد اللون الأحمر المفضل لدى الكثير من الفتيات فهم يحبون الألوان الغريبة وقليلة الانتشار ولكنها محبذة عند الكثيرون منهن ويتم الحصول عليه باستخدام بعض من المواد الطبيعية:
- قومي سيدتي بغلي القليل من أوراق الكركدية وتركيه لمدة 10 دقائق يهدأ ثم يتم تصفيته واستخدمي ماء الكركدية.
- ثم بعد ذلك يضاف لماء الكركدية ملعقتين من الجيلاتين وملعقتين من الحناء اخلطيهم مع بعضهم.
- يتم توزيعه على الشعر ويغطى بغطاء الاستحمام البلاستيكي وانتظري لمدة 3 ساعات ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
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