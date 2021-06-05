أسرار تحضير الكبة السورية الشهية بسهولة في المنزل

الكبة السورية، تعتبر من الأصناف السورية الرائعة والتي يفضلها العديد من المواطنين في جميع انحاء الوطن العربي، وتبحث السيدات عن طريق عمل هذه الكبة التي تعتبر من أشهر الأكلات السورية والتي يتم تحضيرها في جميع المحلات التجارية السورية الموجودة في كل أنحاء الوطن العربي، ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح هناك خوف كبير من جميع الاكلات الخارجية لذلك يمكننا عملها في المنزل بتكاليف اقل من شراؤها من الخارج.الكبة السورية
تعتبر كما ذكرنا من الأكلات الخاصة بالدولة الشقيقة سوريا وسوف نعرض عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه الوصفة كما سنقوم ايضا بتقديم المكونات الخاصة بهذه الأكلة الشهيرة بشكل كبير للغاية، وتعتبر من الأكلات الخفيفة السريعة التي يمكن تحضيرها في وقت قليل .مكونات الكبة السورية
- كليو برغل ناعم
- كليو لحمة حمراء.
- بصل مفروم .
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من القرفة .
- ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- ضعي البرغل في الماء لمدة عشرون دقيقة كاملة .
- وبعد ذلك نقوم بوضع جميع البهارات على اللحمة الحمراء ونقوم بخلطها مع بعض.
- أضفي البرغل مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- أخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض بواسطة الخلاط.
- وبذلك نقوم بتحمير البصلة جيدا حتى يصبح لونها ذهبي اللون .
- نقوم بإضافة اللحمة مع إضافة كمية من البهارات إلى البصلة، ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتحول إلى اللون البني .
- لكن يتم تقسيم البرغل إلى قطع كورية متساوية.
- افردي قطعة البرغل ونقوم بوضع الحشو الذي نرغب فيه، ثم نقوم بغلقها جيدا.
- ضعي زيت نباتي على النار في مقلاة على نار هادئة.
- ثم نقوم بوضع الكبة على النار حتى يتحول لونها إلى البني بدلا من الابيض.
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الكبة السورية، تعتبر من الأصناف السورية الرائعة والتي يفضلها العديد من المواطنين في جميع انحاء الوطن العربي، وتبحث السيدات عن طريق عمل هذه الكبة التي تعتبر من أشهر الأكلات السورية والتي يتم تحضيرها في جميع المحلات التجارية السورية الموجودة في كل أنحاء الوطن العربي، ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح هناك خوف كبير من جميع الاكلات الخارجية لذلك يمكننا عملها في المنزل بتكاليف اقل من شراؤها من الخارج.الكبة السورية
تعتبر كما ذكرنا من الأكلات الخاصة بالدولة الشقيقة سوريا وسوف نعرض عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه الوصفة كما سنقوم ايضا بتقديم المكونات الخاصة بهذه الأكلة الشهيرة بشكل كبير للغاية، وتعتبر من الأكلات الخفيفة السريعة التي يمكن تحضيرها في وقت قليل .مكونات الكبة السورية
- كليو برغل ناعم
- كليو لحمة حمراء.
- بصل مفروم .
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من القرفة .
- ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- ضعي البرغل في الماء لمدة عشرون دقيقة كاملة .
- وبعد ذلك نقوم بوضع جميع البهارات على اللحمة الحمراء ونقوم بخلطها مع بعض.
- أضفي البرغل مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- أخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض بواسطة الخلاط.
- وبذلك نقوم بتحمير البصلة جيدا حتى يصبح لونها ذهبي اللون .
- نقوم بإضافة اللحمة مع إضافة كمية من البهارات إلى البصلة، ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتحول إلى اللون البني .
- لكن يتم تقسيم البرغل إلى قطع كورية متساوية.
- افردي قطعة البرغل ونقوم بوضع الحشو الذي نرغب فيه، ثم نقوم بغلقها جيدا.
- ضعي زيت نباتي على النار في مقلاة على نار هادئة.
- ثم نقوم بوضع الكبة على النار حتى يتحول لونها إلى البني بدلا من الابيض.
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