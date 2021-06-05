أسرار تحضير الكبة السورية الشهية بسهولة في المنزل

الكبة السورية، تعتبر من الأصناف السورية الرائعة والتي يفضلها العديد من المواطنين في جميع انحاء الوطن العربي، وتبحث السيدات عن طريق عمل هذه الكبة التي تعتبر من أشهر الأكلات السورية والتي يتم تحضيرها في جميع المحلات التجارية السورية الموجودة في كل أنحاء الوطن العربي، ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح هناك خوف كبير من جميع الاكلات الخارجية لذلك يمكننا عملها في المنزل بتكاليف اقل من شراؤها من الخارج.

تعتبر كما ذكرنا من الأكلات الخاصة بالدولة الشقيقة سوريا وسوف نعرض عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه الوصفة كما سنقوم ايضا بتقديم المكونات الخاصة بهذه الأكلة الشهيرة بشكل كبير للغاية، وتعتبر من الأكلات الخفيفة السريعة التي يمكن تحضيرها في وقت قليل .

كليو برغل ناعم

كليو لحمة حمراء.

بصل مفروم .

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة .

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .