تعد كيكة الشكولاتة والفانيليا ، من أفضل وأشهي أنواع الكيك، فهي كعكة خفيفة علي المعدة وسريعة التحضير، ويمكن تحضيره في بضع دقائق من الوقت، وتتميز هذه الكيكة بشكل رائع وجذاب جداً، وبطعمها المميز والرائع، والكيك هو نوع من الطعام غالباً ما يكون حلواً، ويصنع عن طريق الدقيق والبيض والسكر والزبدة الحليب والخميرة، وهناك أنواع كثيرة للكيك مثل بالفانيلا والشكولاتة والزبادي والبرتقال وهكذا من الأنواع، وتعتبر هذه الكعكة من أحلي أنواع الكيك واشهرها، عموما فأن ست البيت دائماً تبحث عن الخطوات المضمونة لضمان نجاح الكيكة، وهناك خطوات مهمة للحصول علي كعكة هشة وطرية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا في المنزل بخطوات بسيطة في متناول الجميع. مكونات عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا مكونات عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا إليكم مكونات عمل الكيكة في المنزل وهي كالاتي:- 2 كوب من الدقيق.

5 بيضات.

كوب ونصف سكر.

ثلاث كوب من الحليب السائل.

ربع كوب زيت.

كاكاو بودرة غامق للحلويات.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:- يخفق البيض جيداً مع الفانيليا حتي يصبح لونه أبيض، ثم نضيف السكر ونخفق جيداً وننخل الدقيق مع البيكنج باودر نضع الدقيق علي ثلاث دفعات، مع الخفق المستمر بالخفق لمدة 10 دقائق. ثم بعد ذلك نقسم الخليط إلي قسمين متساويين قدر الامكان، ونضع علي جزء منها الكاكاو ونخلطهم جيداً مع بعض. نضع في صينية قليل من الزيت ونرش قليل من الدقيق حتي لا تلتصق، ونضع قليل من الخليط الابيض بالمعلقة ثم جزء من خليط الشكولاتة حتي ينتهي المقدار، ثم توضع في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. عندما تأخذ الصينية الون الذهبي وتصبح ناضجة تماماً نخرجها من الفرن، ونضعها جانباً حتي تبرد تماماً ثم تقدم بالهنا والشفا. الوسوم

تعد كيكة الشكولاتة والفانيليا ، من أفضل وأشهي أنواع الكيك، فهي كعكة خفيفة علي المعدة وسريعة التحضير، ويمكن تحضيره في بضع دقائق من الوقت، وتتميز هذه الكيكة بشكل رائع وجذاب جداً، وبطعمها المميز والرائع، والكيك هو نوع من الطعام غالباً ما يكون حلواً، ويصنع عن طريق الدقيق والبيض والسكر والزبدة الحليب والخميرة، وهناك أنواع كثيرة للكيك مثل بالفانيلا والشكولاتة والزبادي والبرتقال وهكذا من الأنواع، وتعتبر هذه الكعكة من أحلي أنواع الكيك واشهرها، عموما فأن ست البيت دائماً تبحث عن الخطوات المضمونة لضمان نجاح الكيكة، وهناك خطوات مهمة للحصول علي كعكة هشة وطرية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا في المنزل بخطوات بسيطة في متناول الجميع. مكونات عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا مكونات عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا إليكم مكونات عمل الكيكة في المنزل وهي كالاتي:- 2 كوب من الدقيق.

5 بيضات.

كوب ونصف سكر.

ثلاث كوب من الحليب السائل.

ربع كوب زيت.

كاكاو بودرة غامق للحلويات.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة عمل كيكة الشكولاتة والفانيليا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:- يخفق البيض جيداً مع الفانيليا حتي يصبح لونه أبيض، ثم نضيف السكر ونخفق جيداً وننخل الدقيق مع البيكنج باودر نضع الدقيق علي ثلاث دفعات، مع الخفق المستمر بالخفق لمدة 10 دقائق. ثم بعد ذلك نقسم الخليط إلي قسمين متساويين قدر الامكان، ونضع علي جزء منها الكاكاو ونخلطهم جيداً مع بعض. نضع في صينية قليل من الزيت ونرش قليل من الدقيق حتي لا تلتصق، ونضع قليل من الخليط الابيض بالمعلقة ثم جزء من خليط الشكولاتة حتي ينتهي المقدار، ثم توضع في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. عندما تأخذ الصينية الون الذهبي وتصبح ناضجة تماماً نخرجها من الفرن، ونضعها جانباً حتي تبرد تماماً ثم تقدم بالهنا والشفا.

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