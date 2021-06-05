مفاجاة كريم النشا والليمون المذهل في تبييض الجسم والبشرة والتخلص من السواد نهائيا

مفاجاة كريم النشا والليمون المذهل في تبييض الجسم والبشرة وبسبب أن الكثير من الفتيات لاحظن أن المنتجات الطبيعية أكثر فاعلية في إزالة البقع السمراء والبنية، وتساعد على توحيد لون البشرة واستعادة حيويتها، في هذا المقال سنناقش استخدام كريم النشا والليمون لتبييض البشرة وتنظيفها.

مفاجاة كريم النشا والليمون المذهل في تبييض الجسم والبشرة

استعمال كريم النشا والليمون له دور كبير في تبييض البشرة وتوحيد لونها، وتتمثل خطوات عمل هذا الكريم فيما يلي:

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة ممتلئة من النشا.

4 ملعقة ممتلئة من الزبادي.

نضعها في طبق عميق النشا وأضف عصير الليمون.

أضيفي الزبادي إلى الخليط واخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

هذا المزيج الذي تم عمله يتم توزيعه بشكل متساوي على الجلد.

ثم بعد ذلك يتم ترك هذا الكريم على البشرة لمدة ثلث ساعة.

على البشرة لمدة ثلث ساعة. في النهاية عليكي باستعمال الغسول المناسب وماء دافئ لغسل الجلد لإزالة الخليط المتبقي.

يتم تكرار وضع هذا الكريم 2 مرة أسبوعياً على الاقل للحصول على التأثير المطلوب.

بعد وضع الخليط، يرجى الحرص على عدم تعريض بشرتك لأشعة الشمس بصورة مباشرة.

إحدى أسباب وجود سواد في الجلد وتغير لونه هو التعرض المتكرر للشمس دون استخدام واقي الشمس.

تحتوي أشعة الشمس على الأشعة فوق البنفسجية التي تخترق طبقة الجلد المسؤولة عن الحماية وتتسبب في ظهور بقع بنية اللون.

بدون تناول كمية كافية من الماء، يحتاج الجلد إلى نفس الكمية من الماء كل يوم، لأن الماء يمكن أن يجدد خلايا الجلد ويزيل السموم.

ومن الأسباب الشائعة استخدام مستحضرات التجميل غير الموثوق بها، والتي تسبب الكثير من الضرر، وأشهرها سواد الجلد.

من ناحية أخرى فإن استخدام المنتجات غير المناسبة لهذا النوع من البشرة من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثير من النساء دون قصد، والنتيجة هي سواد الجلد.

المكونات المستخدمة: