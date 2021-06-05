كريم زبدة الشيا أقوي مزيل عرق طبيعي منزلي للتخلص من رائحة العرق وتبييض تحت الابطين

كريم زبدة الشيا أقوي مزيل عرق طبيعي منزلي الصيف قد اقترب، ومعه تأتي مشاكل التعرق الكثيرة فالعرق التي ابتليت بها راحة كثير من الناس، لذلك بدأ يفكر في البحث عن حل شامل لهذه المشكلة من أجل التخلص من الإحراج الذي تسبب فيه، بما في ذلك يعاني الشخص أيضًا من مشاكل التعرق والرائحة في الشتاء، لكنها تكون أكثر وضوحًا في الصيف، وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة الأكبر هي الأضرار التي تسببها مزيلات العرق التجارية، على سبيل المثال السواد والتجفيف السريع، كما أنها غير فعالة في التخفيف من حدة الروائح الكريهة، لذلك كان علينا نشر مقال يسرد طرق صنع مزيل العرق الطبيعي في المنزل لتجنب مشاكل المواد الكيميائية. كريم زبدة الشيا أقوي مزيل عرق طبيعي منزلي لاستخدام زبدة الشيا لصنع مزيل العرق، نحتاج إلى: ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت جوز الهند

ملعقتان ممتلئتان من زبدة الشيا

قوام ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة، يمكنك أن تضيف المزيد حتى يصبح القوام ثابتًا

عليهم ثلاث ملاعق قليلة من صودا الخبز

كمية صغيرة من الزيوت العطرية (لا تزيد عن ملعقة أو رشة ماء الورد، لا تزيد عن 10 قطرات) طريقة تجهيز كريم مزيل العرق الطبيعي أولاً، تحتاج إلى وضع زبدة الشيا في حمام مائي، ثم إضافة زيت جوز الهند وتخلط المزيج جيدًا.

أضيفي صودا الخبز تدريجيًا وأضيفي نشا الذرة عند الانتهاء. يمكنك إضافة بعض الزيوت العطرية أو عطرك الذي تفضله.

إذا كنت لا تحب رائحة زبدة الشيا، يمكنك مضاعفة كمية زيت جوز الهند بدلاً من استخدام زبدة الشيا واتباع نفس الخطوات.

بعد ما برد المزيج، ضعيه في الثلاجة واستخدميه عند الخروج.

وذلك من أجل تجنب وجود البقع على الملابس، يوصى بارتداء الملابس لبضع دقائق قبل الخروج. الزيوت الطبيعية لازاله العرق امزج السوائل في زيت اللافندر وزيت الليمون وزيت شجرة الشاي وأضف الملح وخزن المكونات في زجاجة رذاذ مثل زجاجة عطر.

أضف أيضًا ماء الورد إلى الزجاجة ورج الزجاجة جيدًا حتى تمتزج كل العناصر المستخدمة جيدًا، ويفضل استعماله بعد الاستحمام.

كريم زبدة الشيا أقوي مزيل عرق طبيعي منزلي الصيف قد اقترب، ومعه تأتي مشاكل التعرق الكثيرة فالعرق التي ابتليت بها راحة كثير من الناس، لذلك بدأ يفكر في البحث عن حل شامل لهذه المشكلة من أجل التخلص من الإحراج الذي تسبب فيه، بما في ذلك يعاني الشخص أيضًا من مشاكل التعرق والرائحة في الشتاء، لكنها تكون أكثر وضوحًا في الصيف، وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة الأكبر هي الأضرار التي تسببها مزيلات العرق التجارية، على سبيل المثال السواد والتجفيف السريع، كما أنها غير فعالة في التخفيف من حدة الروائح الكريهة، لذلك كان علينا نشر مقال يسرد طرق صنع مزيل العرق الطبيعي في المنزل لتجنب مشاكل المواد الكيميائية. كريم زبدة الشيا أقوي مزيل عرق طبيعي منزلي لاستخدام زبدة الشيا لصنع مزيل العرق، نحتاج إلى: ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت جوز الهند

ملعقتان ممتلئتان من زبدة الشيا

قوام ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة، يمكنك أن تضيف المزيد حتى يصبح القوام ثابتًا

عليهم ثلاث ملاعق قليلة من صودا الخبز

كمية صغيرة من الزيوت العطرية (لا تزيد عن ملعقة أو رشة ماء الورد، لا تزيد عن 10 قطرات) طريقة تجهيز كريم مزيل العرق الطبيعي أولاً، تحتاج إلى وضع زبدة الشيا في حمام مائي، ثم إضافة زيت جوز الهند وتخلط المزيج جيدًا.

أضيفي صودا الخبز تدريجيًا وأضيفي نشا الذرة عند الانتهاء. يمكنك إضافة بعض الزيوت العطرية أو عطرك الذي تفضله.

إذا كنت لا تحب رائحة زبدة الشيا، يمكنك مضاعفة كمية زيت جوز الهند بدلاً من استخدام زبدة الشيا واتباع نفس الخطوات.

بعد ما برد المزيج، ضعيه في الثلاجة واستخدميه عند الخروج.

وذلك من أجل تجنب وجود البقع على الملابس، يوصى بارتداء الملابس لبضع دقائق قبل الخروج. الزيوت الطبيعية لازاله العرق امزج السوائل في زيت اللافندر وزيت الليمون وزيت شجرة الشاي وأضف الملح وخزن المكونات في زجاجة رذاذ مثل زجاجة عطر.

أضف أيضًا ماء الورد إلى الزجاجة ورج الزجاجة جيدًا حتى تمتزج كل العناصر المستخدمة جيدًا، ويفضل استعماله بعد الاستحمام.

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