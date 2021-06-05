مكون سري ضعيه علي خلطة الكفتة وانسي انها تفك تانى منك نهائي هتعملى احلي كفتة 

ضعيه علي خلطة الكفتة الكفته هي اكثر الاشياء و المأكولات التي نتناولها بصفة مستمرة ولكن نجد الصعوبة في تحضيرها داخل المنزل لانها في اغلب الاوقات قد تفكك اللحمة من الكفته، ولكن وجدنا الحل الامثل في تحضير الكفتة هي ان نقوم باستخدام بعض المكونات التي سوف نتحدث عنها في خلال هذا المقال لعمل الكفتة، وهي من الوصفات السريعة لا تأخذ منا أي وقت ولكن سوف نحصل على طعم مميز ورائحة هائلة تجعل الجميع عند تناولها، يعتقدون أنها من افخم المطاعم الكبرى مكون سري ضعيه علي خلطة الكفتة المكونات :- 750 جرام من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

1 رغيف فينو.

2ملعقة من السمنة أو استبدالها بالزيت النباتي.

ربع كوب من البقدونس.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الثوم البودر.

الفلفل الأسود.

البهارات الخاصه بالكفتة.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

جوزة الطيب المطحونة.

ملعقة واحدة تفل البصل. الطريقة :- أولا يجب أن نقوم بوضع الفينو في كوب من الحليب.

ونبدأ نتركهم لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك باضافته على اللحمه والبصل .

ونبدا باضافة البهارات والملح والحبهان وجوزة الطيب، والفلفل الأسود..

نقلب هذه المكونات جيدا في بولا وسعها.

نبدا باضافة البقدونس والبيكنج باودر وعندما تختلط هذه المكونات.

نقوم باضافة الزيت او السمن نترك الكفتة لمدة ساعة ولكن يجب أن يقوم بتغطيتها جيدا باستخدام الاسترتش.

أحضري خلة من الخشب المخصصة لعمل الكفتة، وغسلها جيدا.

ثم بوضع الكفتة فيها على شكل أصابع.

ونتركها مره ثانيه لمدة عشره دقائق لكي ترتاح تماما.

نقوم بادخالها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها ربع ساعة.

نقوم بتغطيتها جيدا. أسرار نجاح الكفتة زي المحلات يجب على الأقل أن تكون في اللحمة المفرومة به كمية بسيطة من الدهون التي تصل الى ربع كيلو على كل كيلو

لابد أن نقوم بشراء اللحمة، المفرومة من مكان موثوق منه لحم بلدي لكي تكون ذات طعم مميز وشهي.

يجب أن نقوم بفرم اللحمة المفرومة جيدا. الوسوم

ضعيه علي خلطة الكفتة الكفته هي اكثر الاشياء و المأكولات التي نتناولها بصفة مستمرة ولكن نجد الصعوبة في تحضيرها داخل المنزل لانها في اغلب الاوقات قد تفكك اللحمة من الكفته، ولكن وجدنا الحل الامثل في تحضير الكفتة هي ان نقوم باستخدام بعض المكونات التي سوف نتحدث عنها في خلال هذا المقال لعمل الكفتة، وهي من الوصفات السريعة لا تأخذ منا أي وقت ولكن سوف نحصل على طعم مميز ورائحة هائلة تجعل الجميع عند تناولها، يعتقدون أنها من افخم المطاعم الكبرى مكون سري ضعيه علي خلطة الكفتة المكونات :- 750 جرام من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

1 رغيف فينو.

2ملعقة من السمنة أو استبدالها بالزيت النباتي.

ربع كوب من البقدونس.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الثوم البودر.

الفلفل الأسود.

البهارات الخاصه بالكفتة.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

جوزة الطيب المطحونة.

ملعقة واحدة تفل البصل. الطريقة :- أولا يجب أن نقوم بوضع الفينو في كوب من الحليب.

ونبدأ نتركهم لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك باضافته على اللحمه والبصل .

ونبدا باضافة البهارات والملح والحبهان وجوزة الطيب، والفلفل الأسود..

نقلب هذه المكونات جيدا في بولا وسعها.

نبدا باضافة البقدونس والبيكنج باودر وعندما تختلط هذه المكونات.

نقوم باضافة الزيت او السمن نترك الكفتة لمدة ساعة ولكن يجب أن يقوم بتغطيتها جيدا باستخدام الاسترتش.

أحضري خلة من الخشب المخصصة لعمل الكفتة، وغسلها جيدا.

ثم بوضع الكفتة فيها على شكل أصابع.

ونتركها مره ثانيه لمدة عشره دقائق لكي ترتاح تماما.

نقوم بادخالها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها ربع ساعة.

نقوم بتغطيتها جيدا. أسرار نجاح الكفتة زي المحلات يجب على الأقل أن تكون في اللحمة المفرومة به كمية بسيطة من الدهون التي تصل الى ربع كيلو على كل كيلو

لابد أن نقوم بشراء اللحمة، المفرومة من مكان موثوق منه لحم بلدي لكي تكون ذات طعم مميز وشهي.

يجب أن نقوم بفرم اللحمة المفرومة جيدا.

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