أسرار تحضير ورق العنب بالزيت والليمون بأسهل الطرق في المنزل

ورق العنب بالزيت والليمون من أكتر الوصفات التي تبدع النساء في صنعها، حيث أنة من أنواع المحاشي المفضلة في معظم الدول العربية، كما أنها تعدد الوصفة الرئيسية في العزومات والمناسبات المميزة، وذلك لأنها من الوصفات التي يجتمع عليها جميع أفراد الأسرة بلا استثناء، وعلى الرغم من وجود طرق كثيرة لاعداده إلا أن هذه الوصفة بإضافة الزيت والليمون هي الأفضل في الطعم، لذا سوف نقدم أفضل طريقة لتحضير ورق العنب بالزيت والليمون لاشهر الشيفات في العالم العربي.

ورق العنب بالزيت والليمون

يعتبر ورق العنب من الأنواع التي تكثر طهي في فصل الصيف، حيث تكثر العزومات خاصة بعد انتهاء الدراسة، كما أن طريقة ورق العنب بالزيت والليمون من أكثر الوصفات شهرة، حيث يعطي الليمون الطعم المزز المميز لورق العنب.

مكونات ورق العنب بالزيت والليمون

نصف كيلو من ورق العنب المسلوق.

كوبين من الرز المصري.

ربع ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة فلفل أسمر.

ربع ملعقة صغيرة شطة اختياري.

ملعقة صغيرة بابريكا.

لتر عصير طماطم.

نصف كوب عصير الليمون.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زيت زيتون.

بصلة مقطعة حلقات.

نصف كوب من كل من الكزبرة الخضراء والشبت.

طريقة تحضير ورق العنب بالزيت والليمون