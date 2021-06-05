سر غامض في عمل كرات البسبوسة بطريقة مبتكرة في المنزل

نصفكرات البسبوسة طريقة إعداد كرات البسبوسة المميزة والشهية من الطرق السهلة التي يمكن إعدادها مثلما توجد في المحلات حيث أن البسبوسة من أشهى وأشهر الحلويات الشرقية ولا التي تم معرفتها في العصر الفاطمي لأن البسبوسة تعتبر من أسهل الحلويات التي تستطيعين إعدادها في البيت بطريقة بسيطة وسهلة وهي لا تتكلف أسعار والكبير والصغير يحبها، وسوف نقوم بتقديم طريقة إعدادها في البيت بكل سهولة مثل المحلات الكبيرة التي يتم تقديمها بها.

كرات البسبوسة

يوجد مجموعة من السيدات تسعى دائماً لمعرفة طريقة إعداد وتقديم الحلويات لأسرتها ولأولادها ولهذا نسعى نحن نقدم لك طريقة جديدة لتقديم البسبوسة لأولادك بطريقة سهلة ولذيذة وهي كرات البسبوسة اللذيذة و الشهية والتى يعشقها جميع أفراد الأسرة وطريقة إعدادها بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت طويل في أعدادها بل سوف تحصلين على كرة البسبوسة بطعم مميز ولذيذ وبطريقة سهلة وبسيطة في نفس الوقت.

نصف كوب من القشطة.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة

ثلث أرباع كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب ونصف من الزبادي.

واحد كوب من جوز الهند المبشور.

ثلاثة أكواب من سميد البسبوسة.

كوب من المكسرات المجروشة للتزيين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

يتم إحضار إناء عميق ونضع به دقيق السميد مع جوز الهند المبشور مع السكر ويتم تقليبهم جيداً مع البيكنج بودر ويتم خلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

نبدأ بإضافة الزبادي مع السمن والقشطة ويتم تقليب جميع المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلاً.

أحضر القوالب الخاصة بالكب كيك ونضع بها كميات على هيئة كرات صغيرة ويتم إدخالها في فرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية وتترك داخله حتى نحصل على اللون الذهبي من جميع الجوانب.

عند خروجها يتم وضع الشربات عليها وهي ساخنة ويكون الشربات بارد بعد ذلك يتم تزيينها بالمكسرات ويتم وضعها في طبق التقديم وتقدم وبالهناء والشفاء.

مقادير كرات البسبوسهطريقة تحضير كرات البسبوسة