سر تحضير عجينة الحليب لعمل فطائر هشة وطرية للفطار والعشاء

عجينه الحليب من أسرع أنواع العجائن التي تتم في وقت سريع أي يمكن الحصول عليها في خلال عشر دقائق فقط، هذا بجانب أنها عجينة سهلة وطرية وفي نفس الوقت لذيذة، وتعطي أنواع المعجنات التي تستخدم فيها ذات طعم لذيذ ومختلف، والمكون الرئيسي لهذه العجينة هو الحليب السائل.

أسهل طريقة لعجينه الحليب

بمكونات بسيطة وسهلة والتي يعد الحليب المكون الرئيسي لها يمكننا الحصول على عجينه الحليب السهلة والهشة، كما يلي :

مكونات المجموعة الأولى :

كوبان طحين.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

كوبان من الحليب السائل الدافيء.

ملعقتان كبيرتان سكر.

مكونات المجموعة الثانية :

ثلاثة أكواب طحين.

نصف كوب من الزيت النباتي.

في البداية نخلط كل من مكونات المجموعة الأولى بشكل كامل مع بعضها لتكون شبه سائة.

ثم نترك العجينة السائلة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضيف الدقيق في المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى ونستمر في العجن.

ثم بعد ذلك نضيف الزيت للعجين ونبدأ بالعجن بشكل جيد لنحصل على عجينة طريقة ومتماسكة، ولا تلتصق باليد.

يتاح فرد العجينة واستخدامها بشكل مباشر، ويتاح أيضاً تركها لترتاح وتختمر أكثر.

طريقة تحضير العجينة :عجينة العشر دقائق بالحليب السائل

من المميز في هذه العجينة أنها يمكن تحضيرها بالحليب السائل أو بالحليب البودرة وفي كلتا الحالتين سوف نحصل على نفس النتيجة، كما يلي :

مكونات العجينة :

كوبان ونصف دقيق.

كوب إلا ربع حليب.

ملعقة خميرة كبيرة.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة سكر.

ربع كوب زيت.

نخلط كوب دقيق مع الخميرة، والسكر جيداً.

ثم نضيف الحليب بشكل تدريجي، ونحرك الخليط ليتجانس.

بعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه لمدة عشر دقائق جانباً ليرتاح.

ثم نضيف باقي الدقيق، الملح، والزيت للعجين.

ونخلط المزيج باليد لنحصل على عجينة متماسكة.

ويمكن استخدام العجينة بعد ذلك في تحضير المخبوزات التي نريدها

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالحليب السائل :