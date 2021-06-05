طريقة عمل العيش السوري بدون خميرة، من الوصفات التي تبحث عنها السيدات خلال محركات البحث، حيث أن العيش السوري يدخل في بعض الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار مثل الشاورما العربي، و الشاورما السوري، وفي السطور التالية أسهل طريقة لعمل خبز الصاج.

مكونات العيش السوري بدون خميرة

الخميرة من مواد الرفع الأساسية في مكونات الخبز، ولكن في بعض الأحيان لا تنجح بعض الوصفات بسبب عدم نجاح الخميرة في رفع عجين الخبز، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طرق نجاح المخبوزات بدون خميرة، ومنها العيش السوري.

والجدير بالذكر أن العيش السوري يتكون من:

٢ كوب من دقيق المخبوزات.

رشة من الملح.

مياه دافئة للعجن.

نصف كوب من الحليب.

طريقة عمل العيش السوري بدون خميرة

يتوقف نجاح العيش السوري على طريقة تطبيق المكونات من خلال الخطوات التالية:

في وعاء العجن، يتم إضافة كمية الدقيق المرغوب فيها.

يتم إضافة كمية الحليب ( وهي تكون ربع كمية الدقيق).

تضاف رشة من الملح.

يتم عجن المكونات في العجان، وتضاف المياه في حالة كانت العجين جافة.

يتم عجن المكونات بعد خلطها في العجان باليد، وذلك حتى يتم تحفيز مادة الجلوتين في الدقيق.

تترك العجين لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

يتم تقسيم العجين إلى أقسام صغيرة ( كور صغيرة).

يتم فرد كل كرة من العجين حتى تأخذ شكل رغيف الخبز، على أن تكون رقيقة و ذات سمك رفيع.

يترك العجين بعد الفرد يرتاح لمدة نصف ساعة اخرى.

تسوية خبز الصاج في الطاسة

يتم تسوية العيش السوري بدون خميرة بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الخطوات التالية:

في طاسة الكريب، يتم وضع ملعقة من الزيت وتوزع على الطاسة بالتساوي.

يتم وضع كل رغيف من الخبز في الطاسة لمدة دقيقتين على كل ناحية.

يوضع العيش السوري في وعاء كبير، ويغطى حتى يبقى طرياً.

يجب أن يتم تكرار هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين والخبز.

يتم دهن الطاسة في كل مرة يتم فيها وضع عجين جديد.

الجدير بالذكر أن العيش السوري من أنواع الخبز التي لاقت استحسان كبير، حيث أنه خفيف ولا يحتوى على مكونات ذات سعرات حرارية عالية، كما يمكن أن يتم استبدال بعض مكونات العيش السوري بدون بمواد لايت، مثل دقيق الشوفان أو دقيق الحبة الكاملة.