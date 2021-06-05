كنز من الفوائد الصحية والجمالية من مغلي قشور البرتقال

فوائد مغلي قشور البرتقال، من أكثر الفواكه فائدةً هو البرتقال فهو غني بمجموعة مختلفة من العناصر الطبيعية والفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين ب الهام للجسم والحالة الصحية والبشرة ووجد أن مغلي قشور البرتقال له تأثير فعال على الجسم وحالته الصحية تابعوا معنا للتعرف على طريقة الاستفادة من قشور البرتقال.

كيفية الاستفادة من قشور البرتقال

كما ذكرنا أن البرتقال ذو محتوى غذائي مرتفع فهو غني بالألياف والفيتامينات المتنوعة وفيتامين C وفيتامين B1,2,6 وبالكثير من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات وبها عناصر غذائية مختلفة مثل عنصر الكالسيوم وكل تلك العناصر هي ما يجعل البرتقال كنز للإنسان.

ويمكننا الاستفادة من البرتقال باستخدام قشوره وغليها كالتالي:

يتم تقشير البرتقال كميات حسب الحاجة وتركها تحت الشمس لكي تجف.

وفي كوب من الماء الساخن يتم وضع مقدار ملعقة واحدة من تلك القشور.

ويوضع الخليط على النار عشر دقائق ليغلي.

يتم تصفيته جيدًا ويضاف إليه عسل نحل للتحلية.

فوائد مغلي قشر البرتقال الصحية

إليكم مجموعة الفوائد الصحية من تناول مغلي قشر البرتقال:

يفتح الشهية للذين يواجهون مشاكل في تناول الطعام. يقوي الجهاز الهضمي ويقضي على اضطراباته. يحسن من حالة الكبد ويحفزه لإنتاج الإنزيمات بصورتها الطبيعية. يعالج الإمساك. يزيد من الشعور بالراحة ويقضي على التوتر. يقضي على الانتفاخات والغازات وخاصةً لمرضى القولون. يساعد في علاج آلام المعدة ويزيد من إفرازاتها. يحسن من مستوى كوليسترول الدم الضار والجيد. يحسن من حالة وصحة الجهاز التنفسي. يوفر مقدار أكبر من الطاقة والنشاط للجسم. يضبط مستوى الجلوكوز في الدم. يستخدم للتخلص من الوزن الزائد والتخسيس.

فوائد مغلي قشور البرتقال للشعر

ومن الفوائد الجمالية لقشور البرتقال هي تأثيره على الشعر وحل الكثير من مشكلاته: