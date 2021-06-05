التخلص من الشعر الأبيض والشيب بزيت الحلبة الطبيعي

التخلص من الشعر الأبيض بزيت الحلبة، تفاجئ بعض النساء أكثر من الرجال بظهور بعض خصل الشعر الأبيض بدون سابق إنذار وفي مرحلة عمرية مبكرة في العشرينات من العمر وهو ما يكون صادم لهن وحتى عند وصول المرأة للثلاثينات فإنها ترغب بالحصول على لون شعر موحد خالي من الشيب والخصل البيضاء وتعددت طرق التخلص من الشعر الأبيض بالصبغات والمواد الكيميائية ولكن بمكون سحري يمكن القضاء على الشيب نهائيًا وهو زيت الحلبة.

فوائد زيت الحلبة للشعر

يعود زيت الحلبة على الشعر بفوائد كثيرة خاصةً الشعر الأبيض حيث يمكن أن يستخدم ببعض الطرق المعينة للقضاء عليه كما أنه يحمل فوائد أخرى للشعر مثل:

به حمض النيكوتينيك والبروتين وكلاهما يوقف تساقط الشعر المستمر.

ينشط الدورة الدموية بفروة الشعر وبذلك يحفز على نمو الشعر من جديد.

زيادة طول الشعر عن المعتاد.

يؤخر من ظهور الشعر الأبيض ويقلل من كثافته في حالة ظهوره.

يحتوي على مادة الليستين وهي التي تحافظ على رطوبة الشعر وتجعله ناعمًا.

يعالج قشرة فروة الرأس لوجود مضادات البكتيريا ضمن مكوناته.

يزيد من كثافة الشعر.

زيت الحلبة للتخلص من الشيب

تحافظ تلك الوصفة على صبغة الميلانين لجعل الشعر بلونه الطبيعي خاليًا من الشعر الأبيض وهي:

تحضير خليط من ملعقة بودرة الحلبة المطحونة ناعمًا مع وضع عدد 6 حبات عنب هندي ومقدار ½ كوب من زيت جوز الهند يستخدم بعد تدفئته.

بعد الخلط الجيد للمكونات السابقة مع بعضها وملاحظة الامتزاج التام بينها نطبقه على فروة الرأس وجميع خصل الشعر.

يتم تغطيته بكيس بلاستيك أو باستخدام بونيه الشعر ويترك ليلة كاملة أثناء النوم ويزال في الصباح.

وفي الصباح نغسله بالماء مع الشامبو جيدًا.

وصفة أخرى من زيت الحلبة للشعر الأبيض

وتعمل تلك الوصفة على الحد من ظهور ونمو الشعر الأبيض وهي: