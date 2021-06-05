كيفية عمل عجينة الحليب الهشة الطرية بطريقة سهلة ومضمونة في المنزل

إن القيام بعمل عجينة الحليب الهشة الطرية ليس بالأمر الصعب، ومع ذلك فإن أغلب النساء يبحثن عن طريقة عملها بدلا من شرائها جاهزة بتكاليف عالية، وتعد عجينة الحليب عباره عن مزيج من البقوليات المطحونة مع أنواع سائله ومواد رافعة، وفيما يلي سوف نتحدث عن طريقة عملها في المنزل بكل سهولة ويسر.

يتم استخدام عجينه الحليب الهشة الطرية في صناعة الخبز والحلويات والفطائر، وتكون تلك العجائن مختلفة عن بعضها البعض من حيث الشكل والقوام والطعم، ويمكنك أن تقومي بعملها بعده طرق إذ يمكن عملها بواسطة اللبن أو عمل عجينة القطايف أو عجينة سينابون أو سادة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية عملها سادة، ولكي يمكنك عمل عجينة الحليب الهشة الطرية بطريقة صحيحة ورائعة اتبع المكونات وطريقة التحضير التالية التي لن تستغرق منك وقت طويلا عند التحضير:-

كوب ونصف من الطحين

أربع ملاعق كبيرة من الحليب الجاف

ربع كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة إلا ربع من الخميرة الفورية

ثلاث معالق صغيرة من السكر الأبيض

ربع ملعقة كبيرة من الملح

كوب إلا ربع من الماء الفاتر

يتم مزج الخميرة والماء سويا و يترك جانبا لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يتفاعل معا ثم يمتزج المكونات الأخرى المتبقية في إناء آخر ثم مزج خليط الخميرة والماء على خليط الطحين مع العجن بشكل جيد ثم يتم وضع العجينة في إناء، ويتم دهنه مسبقا بواسطة الزيت، ويترك حتى يتضاعف حجمه لمدة ساعتين على الأقل، وفي حالة إذا رغبتي في إضافة أي نكهات إلى تلك العجينة يمكنك أن تضيفي إلى المكونات رشة من الفانيليا والسكر والبيكنج باودر.