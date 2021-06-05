افضل وصفات لتساقط الشعر هي الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات بسبب المشكلات التي تتعرض لها فروة الرأس، فتصيب الشعر بمشكلة التساقط لأن هذه الوصفات يكون لها دور فعال في علاج تساقط الشعر، وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

أفضل وصفات لتساقط الشعر وصفة عصير البصل

البصل من المأكولات التي تحتوي على النسب المرتفعة من مادة الكبريت، ويمكنها أن تساعد الشعر على أن ينمو، ويصبح قوي.

بصل .

ماء .

نحضر 2 حبة من البصل، ونقوم بفرمهم مثل العصير.

نضيف إلى البصل كمية قليلة من الماء.

يتم تدليك فروة الرأس بكمية خليط البصل والماء، ويترك الخليط على الرأس لمده ربع ساعة.

يتم غسل فروة الرأس باستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

الوصفة يتم تكرارها بشكل أسبوعي حتى نحصل على أفضل النتائج.

حليب جوز هند.

حبة واحدة من الليمون.

كمية قليلة من زيت اللافندر.

يتم إحضار إناء، ونضع به كل من حليب جوز الهند بمقدار نصف كوب.

زيت اللافندر بمقدار 4 قطرات، وعصير نصف ليمونة.

يتم تطبيق الوصفة على فروة الرأس، ونتركه لمدة 10 دقائق.

تغسل فروة الرأس باستخدام الماء الدافئ، والشامبو المناسب.

ويتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة ممتازة.

نصف لتر من خل التفاح.

لتر من الماء .

نحضر إناء ونضع به كل من خل التفاح مع الماء، ويتم خلطهم بشكل جيد.

الخلطة يتم تطبيقها على فروة الرأس من خلال غسل الشعر.

يتم غسل الشعر بالماء وشطفه جيدًا، وتجفيفه.

يتم تكرار الوصفة يوميا لمدة 7 أيام حتى نلاحظ النتائج المذهلة.

بذور الحلبة بمقدار ملعقة كبيرة .

كوب من الماء .

كمية قليلة من زيت الزيتون .

نحضر جميع المكونات ونخلطها مع بعضها البعض حتى نحصل على العجينة. يتم إضافة كمية قليلة من زيت الزيتون إلى العجينة. توضع العجينة على الشعر لمدة نصف ساعة. نغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب. تتكرر هذه الوصفة لمدة أسبوع.

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