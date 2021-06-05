طريقة الدجاج المسلوق والمتبل والمشوي في الفرن

هل سأمت من تحضير الدجاج بالشكل التقليدي عن طريق سلقه وتحميرة ؟يمكنك الآن تجربة وصفة الدجاج المسلوق والمتبل فبدلاً من سلقها وتحميرها فقط يمكنك تتبيلها وإدخالها الفرن لتصبح مشوية ولذيذة وأفضل من الفراخ التي تقدم في المطاعم ، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة وطريقة تحضير تلك الأكلة بالتفصيل. الدجاج المسلوق والمتبل المقادير اللازمة لتحضير الاكلة: دجاجة كاملة مقطعة إلى أرباع أو ثمانية قطع.

ورقتان من الورق اللوري أو ورق الغار.

عود كامل من القرفة الغير مطحونة. الدجاج المسلوق والمتبل المقادير اللازمة لتحضير الاكلة: مقادير التتبيلة: ملعقتان صغيرتان من الملح أو على حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الملح أو على حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

كوب من صلصة الطماطم الجهازة

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ناعم. خطوات تحضير الدجاج المسلوق والمتبل: قومي بوضع كمية كافية من الماء في وعاء على النار لسلق الدجاج. اغسلي الدجاج ونظفيه جيداً بالخل والملح والليمون والدقيق. ضعي قطع الدجاج في الماء على نار متوسطة واتركيها تنضج. أضيفي ورق الغار والقرفة والملح أثناء النضج. احرصي على التخلص من الشوائب البيضاء المتجمعة على سطح الماء. بعد النضج قومي بتصفية الدجاج واحتفطي بالمرق. في وعاء قومي بخلط جميع مكونات التتبيلة معاً والصلصة. قلبي المكونات ثم أضيفي الدجاج المسلوق. غلفي الدجاج بالتتبيلة تماماً حتى تتشربها. اتركيها عدة ساعات تتشرب النكهة. ضعي الدجاج المتبل في صينية الفرن مع إضافة مكعبات من الزبدة ثم أدخلي الصينية الفرن الساخن. اتركي الفراخ حتى تنضج تماماً وتحمر على نار متوسطة. تقدم مع الأرز أو المكرونة وحساء الدجاج. خطوات تحضير الدجاج المسلوق والمتبل: الوسوم

هل سأمت من تحضير الدجاج بالشكل التقليدي عن طريق سلقه وتحميرة ؟يمكنك الآن تجربة وصفة الدجاج المسلوق والمتبل فبدلاً من سلقها وتحميرها فقط يمكنك تتبيلها وإدخالها الفرن لتصبح مشوية ولذيذة وأفضل من الفراخ التي تقدم في المطاعم ، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة وطريقة تحضير تلك الأكلة بالتفصيل. الدجاج المسلوق والمتبل المقادير اللازمة لتحضير الاكلة: دجاجة كاملة مقطعة إلى أرباع أو ثمانية قطع.

ورقتان من الورق اللوري أو ورق الغار.

عود كامل من القرفة الغير مطحونة. الدجاج المسلوق والمتبل المقادير اللازمة لتحضير الاكلة: مقادير التتبيلة: ملعقتان صغيرتان من الملح أو على حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الملح أو على حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

كوب من صلصة الطماطم الجهازة

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ناعم. خطوات تحضير الدجاج المسلوق والمتبل: قومي بوضع كمية كافية من الماء في وعاء على النار لسلق الدجاج. اغسلي الدجاج ونظفيه جيداً بالخل والملح والليمون والدقيق. ضعي قطع الدجاج في الماء على نار متوسطة واتركيها تنضج. أضيفي ورق الغار والقرفة والملح أثناء النضج. احرصي على التخلص من الشوائب البيضاء المتجمعة على سطح الماء. بعد النضج قومي بتصفية الدجاج واحتفطي بالمرق. في وعاء قومي بخلط جميع مكونات التتبيلة معاً والصلصة. قلبي المكونات ثم أضيفي الدجاج المسلوق. غلفي الدجاج بالتتبيلة تماماً حتى تتشربها. اتركيها عدة ساعات تتشرب النكهة. ضعي الدجاج المتبل في صينية الفرن مع إضافة مكعبات من الزبدة ثم أدخلي الصينية الفرن الساخن. اتركي الفراخ حتى تنضج تماماً وتحمر على نار متوسطة. تقدم مع الأرز أو المكرونة وحساء الدجاج. خطوات تحضير الدجاج المسلوق والمتبل:

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