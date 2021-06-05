طريقة عمل خبز الشوفان المنفوخ

يعد خبز الشوفان المنفوخ من ألذ أنواع العيش الذي يمكنك تحضيره فهو مغذي للغاية وقليل السعرات الحرارية لذلك فهو يعد الأنسب للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ويرغبون في عيش لا يسبب زيادة المزيد من الوزن أو اكتساب الكالوريز مرة أخرى، لذلك تابعينا في هذا المقال وسنطلعك على أفضل طريقة لتحضيره.

خبز الشوفان المنفوخ

لا تحتاجين إلى حرمان نفسك من تناول الخبز بل يمكنك تحضير عيش صحي مغذي وقليل السعرات ولن يؤثر على الحمية الغذائية التي تتبعينها

كوب ونصف من الشوفان.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ربع كوب إضافي من الشوفان المطحون للعجن.

أحضري رقائق الشوفان ثم قومي بطحنها بواسطة المطحنة. يمكنك استخدام دقيق الشوفان الجاهز لتسهيل الأمر. اخلطي دقيق الشوفان مع الملح في وعاء عميق. قومي بإذابة الخميرة والعسل في الماء الدافئ واتركيه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى تبدأ الخميرة في الفاعل. أضيفي الماء المذاب به الخميرة إلى الدقيق وقلبي. أضيفي الزبادي وقلبي المكونات معاً حتى تبدأ العجينة في التكون.. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر العجينة وتتضاعف لمدة ساعة. جهزي سطح أملس نظيف حتى يتم عجن المكونات عليه. انثري القليل من دقيق الشوفان على السطح واعجني العجينة. افردي العجيينة وشكلها على شكل دائري يشبه الخبز. غطي الخبز واتركيه يرتاح نصف ساعة. قومي بتسخين طاسة لا تلتصق أو صاج على النار. ضعي الخبز واتركيه حتى يحمر من تلك الجه ثم اقلبيه على الجانب الآخر. بعد أن ينضج الخبز اتركيه يبرد قليلاً ثم استخدميه.

المقادير اللازمة لتحضير الخبز:خطوات تحضير خبز الشوفان المنفوخ: