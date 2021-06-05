فوائد وأضرار الشاي الأحمر

يعد الشاى الأحمر من أشهر المشروبات وأكثرها استهلاكاً على مستوى العالم ونظراً لذلك لابد من التعرف على فوائد وأضرار الشاي لمعرفة ما إذا كان شرب هذا المشروب بكميات كبيرة أمر جيد أم يمكن أن يضر بصحتك، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا المشروب الشهير ونصائح عند تناوله.فوائد وأضرار الشاي
إذا كنت من محبي الشاى الأحمر فلابد لك من الانتباه أن هذا المشروب له أضرار يجب تجنبهافوائد الشاي الأحمر:
- يحتوي الشاي الأحمر على عدد كبير وغني من مضادات الأكسدة وهي الفلافينويدر.
- هذه المواد لها القدرة على مكافحة تأكسد الخلايا والوقاية من السرطان.
- يمنع الشاى تلف الخلايا الهامة في الجسم كخلايا المخ أو القلب.
- الشاى الأحمر غني بفيتامين ج وفيتامين هاء بالإضافة إلى فيتامين ب.
- مفيد لعلاج البشرة والشعر ويدخل في العديد من الوصفات.
- يساعد في علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين.
- يحتوي على نسبة من الكفايين المنبهة للعقل وتزيد من نشاط الجسم.
- يقي من الإصابة بالتهابات المفاصل والعظام أو أي التهابات في الجسم.
يعرف أن الشاى يسبب الأانيميا وذلك لأنه يتسبب في تكسير أو تعطيل امتصاص الحديد وذلك لأن المواد المضادة للاكسدة الموجودة في الشاى تجعل الوسط بأيونات موجبة تلك الأيونات تجعل الحديد لا يمتص في الجهاز الهضمي بشكل سليم ويخرج مع الفضلات دون امتصاص أو الاستفادة منه.
لحل تلك المشكلة يجب الامتناع عن تناول الشاى بعد الأكل مباشرة بل يجب الفصل بينه وبين كل وجبة بثلاث ساعات على الأقل أو ساعتين.
يمكن أن يسبب تناول الشاى أيضاً بشكل كبير اضطرابات في النوم أو القلق والتوتر لذلك لابد من التقليل من عدد أكواب الشاى المشروبة والاكتفاء بكوب أو كوبين في اليوم.
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يعد الشاى الأحمر من أشهر المشروبات وأكثرها استهلاكاً على مستوى العالم ونظراً لذلك لابد من التعرف على فوائد وأضرار الشاي لمعرفة ما إذا كان شرب هذا المشروب بكميات كبيرة أمر جيد أم يمكن أن يضر بصحتك، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا المشروب الشهير ونصائح عند تناوله.فوائد وأضرار الشاي
إذا كنت من محبي الشاى الأحمر فلابد لك من الانتباه أن هذا المشروب له أضرار يجب تجنبهافوائد الشاي الأحمر:
- يحتوي الشاي الأحمر على عدد كبير وغني من مضادات الأكسدة وهي الفلافينويدر.
- هذه المواد لها القدرة على مكافحة تأكسد الخلايا والوقاية من السرطان.
- يمنع الشاى تلف الخلايا الهامة في الجسم كخلايا المخ أو القلب.
- الشاى الأحمر غني بفيتامين ج وفيتامين هاء بالإضافة إلى فيتامين ب.
- مفيد لعلاج البشرة والشعر ويدخل في العديد من الوصفات.
- يساعد في علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين.
- يحتوي على نسبة من الكفايين المنبهة للعقل وتزيد من نشاط الجسم.
- يقي من الإصابة بالتهابات المفاصل والعظام أو أي التهابات في الجسم.
يعرف أن الشاى يسبب الأانيميا وذلك لأنه يتسبب في تكسير أو تعطيل امتصاص الحديد وذلك لأن المواد المضادة للاكسدة الموجودة في الشاى تجعل الوسط بأيونات موجبة تلك الأيونات تجعل الحديد لا يمتص في الجهاز الهضمي بشكل سليم ويخرج مع الفضلات دون امتصاص أو الاستفادة منه.
لحل تلك المشكلة يجب الامتناع عن تناول الشاى بعد الأكل مباشرة بل يجب الفصل بينه وبين كل وجبة بثلاث ساعات على الأقل أو ساعتين.
يمكن أن يسبب تناول الشاى أيضاً بشكل كبير اضطرابات في النوم أو القلق والتوتر لذلك لابد من التقليل من عدد أكواب الشاى المشروبة والاكتفاء بكوب أو كوبين في اليوم.
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