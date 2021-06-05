طريقة عمل كريم البنجر والنشا السحري الرهيب في توريد الخدود وتفتيح البشرة

يعتبر كريم البنجر والنشا ، من الكريمات السحرية التي تحل جميع مشاكل البشرة ويساعد على توريد الخدود أفضل من المكياج، يعطي نتائج مذهلة من أول استخدام، ويمنح الوجه النضارة والتفتيح في وقت قصير ، ويزيل الخلايا الميتة ويعيد للبشرة حيويتها ويجعلها أصغر في العمر، ويجعل الوجه مثل القمر ويعطيه بياض غير عادي، ويزيل التجاعيد والخطوط البيضاء ويجعل البشرة صافية وملمسها ناعم مثل بشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البجر والنشا السحري الرهيب في تفتيح البشرة وتوريد الخدود بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات كريم البنجر والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

كوب من عصير البنجر المركز. ملعقتين من مسحوق الأرز الناعم. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة من زيت الشاي الأخضر. ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود وتفتيح البشرة في ثواني وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع عصير البنجر، ومطحون الأرز، والنشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الخليط على نار هادئة حتى يصبح ثقيل القوام.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد قليل، ثم نضيف زيت الشاي وزيت الجلسرين ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيدًا.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى يتماسك الخليط، وبعدها نقوم باستخدامه على الوجه يوميًا في الصباح والمساء.

يفضل وضع الكريم باستمرار حتى تحصلي على نتائج مذهلة.

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