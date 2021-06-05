طريقة عمل كريم النشا والقهوة الجبار في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

كريم النشا والقهوة ، من الكريمات الطبيعية الممتازة في إزالة التجاعيد من الوجه، وتفتيح البشرة في وقت قياسي، والتخلص من التصبغات، والحفاظ على شباب البشرة، وهذا الكريم يحتوي على عناصر غذائية عالية المفعول، ويمد البشرة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تجعل البشرة شباب ، بالإضافة إلى ذلك يعزز من إنتاج مادة الكولاجين، التي تجعل البشرة رطبه وخالية من التجاعيد، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير هذا الكريم في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر وقت، ويتميز هذا الكريم بأنه خالي من أي مركبات كيميائية تعمل على التهاب الجلد واحمراره، وينصح خبراء التجميل العالميين باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها لا تضر بالبشرة، بل على العكس تحافظ على جمالها وتجعلها نضرة، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم الكركم والحلبة، وكريم البقدونس، وكلها تعيد للبشرة حيويتها وشبابها وتجعلها بياض وناعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقهوة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والقهوة

يشتمل هذا الكريم على مكونات طبيعية عديدة مفيدة للبشرة وهى كما يأتي:-

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة الناعمة.

ملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم النشا والقهوة سهلة وبسيطة جداً وهى كما يلي:-

نحضر وعاء، ثم نضع فيه النشا، والقهوة المطحونة، ثم نقلبهم بشكل جيد حتى يختلطوا مع بعض تماماً. نضيف ماء الورد إلى الخليط السابق، ونقلب جميع المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نضيف إلى الخليط السابق ملعقة الزبادي الصغيرة، ثم نقلب كل المكونات حتى تختلط مع بعضها تماماً. نضع إلى المزيج ملعقة الجلسرين الكبيرة، ثم نقلب المكونات حتى يتكون لدينا خليط كريمي. نقوم بوضع الكريم في علبة فارغة، ثم نضعه في الثلاجة حتى يصبح متماسك جيداً. ندهن البشرة في الصباح والمساء كل يوم، حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا والقهوة للبشرة

توجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها النشا للبشرة وهى كما يأتي:-