طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بطعم جنان مفيش كدة مثل المطاعم

تعتبر كفتة البطاطس ، من أجمل الأكلات البيتي، التي يمكن تحضيرها كوجبة عشاء خفيفة وبدون أي تكلفة، وهى من الأطعمة الاقتصادية التي تكفي لعدد كبير من أفراد الأسرة، ويمكن تقديمها بجانب طبق من المكرونة، ويمكن طاهيها في الفرن أو مقلية، ويمكن أيضا حشيها باللحمة أو الفراخ أو الجبنة، وبخطوات بسيطة وبدون تكلفة سوف نحضر أجمل كفتة مقرمشة من المنزل بخطوات سهلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية بطعم جنان مفيش أحلي من كدة، فهي من الأطباق التي تحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة الأنسان، وخاصة الأطفال.

مكونات كفتة البطاطس المقرمشة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لتحضير وجبة عشاء خفيفة وهى كما يلي:-

3 حبات من البطاطس المسلوقة. طبق صغير من الفلفل الأخضر المفروم. ربع ملعقة صغيرة من الثوم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. كوب من البقسماط المطحون. كوب من الدقيق. 2 بيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس المقرمشة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر البطاطس ونقوم بهرسها جيدًا ثم نتبلها بالملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيدًا مع بعض.

ثم نقوم بتشكيلها على شكل أصابع أو كور صغيرة الحجم.

نقوم بوضع الأصابع في الدقيق، والبيض، ثم البقسماط.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية البطاطس كلها.

طريقة قلي أصابع كفتة البطاطس

سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لقلي الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون وهى كما يلي:-

نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن. ثم نضع أصابع الكفتة في الزيت الساخن حتى تأخذ الصدمة. نقلب الكفتة من حين لأخر حتى تصبح ذهبية اللون. ثم نخرجها من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى تمتص الزيت. ثم نقدمها ساخنة بجانب المكرونة والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل كفتة البطاطس

سوف نتعرف بعض النصائح البسيطة من خلال مقالنا هذا وهى كما يلي:-