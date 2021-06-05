الحواوشي البلدي الاسكندرانى على أصولة و بكل أسرارة واحلي من الجاهز طعمة روعة

الحواوشي البلدي الاسكندرانى، يعتبر الحواوشي إحدى المأكولات المحببة لدى العديد من الأشخاص، فهو من الوجبات التي يمكن تحضيرها بأدنى مجهود في المنزل كما أنها تمتاز بمذاقها الجذاب. الحواوشي البلدي الاسكندرانى على أصولة و بكل أسرارة الحواوشي البلدي الاسكندرانى على أصولة و بكل أسرارة طريقة عمل الحواوشي في المنزل بجميع تكاته سوف نوضح كيفية عمل الحواوشي في المنزل بمكونات بسيطة وبطعم رائع كالمطاعم الفاخرة. مكونات الحشو عمل الحواوشي حبة واحدة من البصل مقطعة إلى حلقات رقيقة.

ملعقة صغيرة من أعشاب البابريكا.

حبة من الطماطم المبشورة.

عدد اثنين حبة من الفلفل مقطعة إلى مكعبات.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات اللحمة.

رشه ملح وفلفل اسود. مكونات عجينة الحواوشي كوبان من الطحين المتعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة من لبن البودرة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

كوب ماء دافئ للعجن. مكونات الحشو عمل الحواوشيمكونات عجينة الحواوشي طريقة التحضير عجينة الحواوشي أحضري وعاء نظيف وضعي به مكونات العجينة وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجينة حتى تتخمر.

بعد التخمر اعملي على تقطيع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم.

رشي القليل من الدقيق على مكان نظيف ثم ابدئي في فرد العجينة باستخدام النشابة.

رصي العجينة في صينية وادخليها الفرن حتى تنضج.

بعد ذلك افرغي مكونات الحشو داخل وعاء وابدئي في التقليب حتى تختلط معا.

افتحي العيش من الجوانب وضعي به الحشو ثم امسحي وجه العيش بالزيت.

رصي العيش داخل صينية وادخليها إلى فرن قد تم تسخينه مسبقاً.

اتركي الحواوشي داخل الفرن حتى يتم النضج ثم أخرجية.

غطي الحواوشي بقطعة من القماش النظيف حتى يظل طري.

اعملي على وضع الحواوشي داخل طبق تقديم بالإضافة إلى طبق من السلطة الخضراء.

كما يفضل البعض تناوله بجانب البطاطس المقرمشة وكذلك المياه الغازية. طريقة التحضير عجينة الحواوشي الوسوم

الحواوشي البلدي الاسكندرانى، يعتبر الحواوشي إحدى المأكولات المحببة لدى العديد من الأشخاص، فهو من الوجبات التي يمكن تحضيرها بأدنى مجهود في المنزل كما أنها تمتاز بمذاقها الجذاب. الحواوشي البلدي الاسكندرانى على أصولة و بكل أسرارة الحواوشي البلدي الاسكندرانى على أصولة و بكل أسرارة طريقة عمل الحواوشي في المنزل بجميع تكاته سوف نوضح كيفية عمل الحواوشي في المنزل بمكونات بسيطة وبطعم رائع كالمطاعم الفاخرة. مكونات الحشو عمل الحواوشي حبة واحدة من البصل مقطعة إلى حلقات رقيقة.

ملعقة صغيرة من أعشاب البابريكا.

حبة من الطماطم المبشورة.

عدد اثنين حبة من الفلفل مقطعة إلى مكعبات.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات اللحمة.

رشه ملح وفلفل اسود. مكونات عجينة الحواوشي كوبان من الطحين المتعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة من لبن البودرة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

كوب ماء دافئ للعجن. مكونات الحشو عمل الحواوشيمكونات عجينة الحواوشي طريقة التحضير عجينة الحواوشي أحضري وعاء نظيف وضعي به مكونات العجينة وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجينة حتى تتخمر.

بعد التخمر اعملي على تقطيع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم.

رشي القليل من الدقيق على مكان نظيف ثم ابدئي في فرد العجينة باستخدام النشابة.

رصي العجينة في صينية وادخليها الفرن حتى تنضج.

بعد ذلك افرغي مكونات الحشو داخل وعاء وابدئي في التقليب حتى تختلط معا.

افتحي العيش من الجوانب وضعي به الحشو ثم امسحي وجه العيش بالزيت.

رصي العيش داخل صينية وادخليها إلى فرن قد تم تسخينه مسبقاً.

اتركي الحواوشي داخل الفرن حتى يتم النضج ثم أخرجية.

غطي الحواوشي بقطعة من القماش النظيف حتى يظل طري.

اعملي على وضع الحواوشي داخل طبق تقديم بالإضافة إلى طبق من السلطة الخضراء.

كما يفضل البعض تناوله بجانب البطاطس المقرمشة وكذلك المياه الغازية. طريقة التحضير عجينة الحواوشي

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