كيف تنتشر عدوي مرض الفطر الاسود، وهو المرض الذي ظهر أوائل شهر مايو الماضي في الهند ودب الذعر بين أوساط المصابين بفيروس كورونا بعدما أعلنت الهيئات الطبية في البلاد انتشاره بين هؤلاء المصابين، وحتى المتعافين منهم.

ويبد أن الكثير من الناس خلط بين الفطر الاسود المنتشر سابقاً في العديد من الحالات الصحية، وعلاقته بفيروس كورونا بشكل مباشر. ما دفع العديد من الأطباء والسلطات الصحية لتوضيح هذا الإلتباس، وتأكيد أن مرض الفطر الأسود لا يحدث فقط نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وإنما تعرض مرضى كورونا لهذا المرض هو نتيجة اسباب عدة منها تزايد الرطوبة وضعف المناعة بسبب تناول الأدوية المثبطة للمناعة لوقت طويل.

كما يخشى البعض من انتشار عدوى مرض الفطر الاسود بين المصابين بكورونا وبين الأصحاء، وهو ما نفته المصادر الطبية مراراً وتكراراً مؤكدة أن مرض الفطر الاسود غير معدي ويمكن علاجه في حال تم اكتشافه في مرحلة مبكرة.

كيف تنتشر عدوي مرض الفطر الاسود

لتوضيح اللبس في هذا العنوان، نعود ونكرر ما أكد عليه الأطباء من ان مرض الفطر الاسود غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر. لذا لا وجود للعدوى في هذه الحالة.

لكن المرض الذي ظهر كذلك الأمر في مصر، بعد تصريح شقيق الفنان الراحل سمير غانم أن الأخير توفي نتيجة إصابة هذا المرض في عينيه، هو مرض قد ينتشر في أجزاء معينة في الوجه مثل العينين والأنف والفك.

يعد مرض الفطر الأسود من الأمراض النادرة الحدوث، لكنه خطير ومميت في حال لم يحصل الشخص المصاب به على العناية الصحية والعلاجية في وقت قياسي.

والفطر الاسود او فطر الغشاء المخاطي كما يطلق عليه، ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، وفق "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة".

يحدث مرض الفطر الاسود عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض (التي تسبب ضعف المناعة)، ويمكن أن يتطور داء الغشاء المخاطي أيضا على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.

لهذا أصيب العديد من مرضى كورونا بالفطر الأسود، بسبب ضعف مناعتهم الناتج عن تناول الأدوية المضادة للإلتهابات لوقت طويل. كما يصاب مرضى السكري ممن يعانون من السكر غير المنضبط، ومرضى السرطان، والمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء لهذا النوع من الأمراض.

اعراض ومضاعفات مرض الفطر الاسود

بحسب "مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها"، فإن اعراض مرض الفطر الاسود تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم. ويجب التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية في حال ظهور اعراض يعتقد انها مرتبطة بمرض الغشاء المخاطي، منها تورم الوجه من جهة واحدة، والصداع، وظهور آفات سوداء على جسر الانف او الجزء العلوي من الفم، كما قد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأسود.

كما قد يبدأ المرض بالظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والانف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان نتيجة استنشاق الجراثيم الفطرية في الهواء، لينتشر بعد ذلك في العينين والرئتين وصولاً إلى الدماغ.

طرق علاج مرض الفطر الاسود

يتم علاج الفطر الاسود بالأدوية المضادة للفطريات التي تُعطى عادة عن طريق الوريد، وأكثر الأدوية شيوعاً لهذه الحالة دوت الخليج "أمفوتيريسن ب" بحسب ما نقل موقع "سي ان ان عربية" نقلاً عن مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

قد تمتد فترة العلاج الى 6 أسابيع، ويعتمد التعافي بشكل رئيسي على وقت تشخيص المرض وعلاجه. كما يضطر الأطباء في بعض الحالات لإجراء جراحة لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة.