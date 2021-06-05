هل القطط المطعمه تضر الحامل أو تسبب العقم للفتيات؟ تعرفوا معنا…

هل القطط المطعمه تضر الحامل ؟..قد يتردد هذا السؤال بين السيدات الحوامل خوفا على جنينهم من التعرض للخطر من انتقال مرض القطط ولكن هل حقا تمثل القطط خطورة على السيدة الحامل ويجب الابتعاد عنها فترة الحمل؟ وهل تعتبر القطط آمنه بعد تطعيمها ولا تضر الحامل، كل هذه المعلومات وأكثر سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

مرض القطط أو داء المقوسات هو احد الأمراض المعدية التي تنتقل من خلال نوع من الطفيليات اسمه التوكسوبلازما جوندا، وتوجد هذه الطفيليات في براز القطط وفي اللحوم التي لم يتم طهيها بطريقة كافية وجيدة، كما أنه يمكن أن ينتقل من خلال الماء الملوثة.

وتنتقل العدوى من الأم الحامل إلى الجنين عبر المشيمة وتكون فرص انتقال العدوى اكبر في الشهور الأخيرة من الحمل.

ويمكن علاج هذا المرض فترة الحمل من خلال تناول الأدوية والمضادات الحيوية وكلما كان اكتشاف هذا المرض مبكرا كلما نجح الأطباء في علاجه قبل الوصول إلى الجنين، ويمكن اكتشافه من خلال فحص المياه المحيطة بالجنين أو بالموجات فوق الصوتية.

وتعتبر المرأة الحامل أحد الفئات التي تتضرر من تربية القطط حيث أنها يمكن أن تؤثر على الجنين وتتعرض هذه المرأة للإجهاض في المراحل الأولى من الحمل، أو يحدث تشوهات للجنين نتيجة الإصابة بداء المقوسات وانتقاله من القطة إلى المرأة الحامل في المراحل الأخيرة من الحمل.

عند انتقال العدوى من الأم الحامل إلى الجنين فإن الأعراض لا تظهر على الطفل فور ولادته ولكن تتطور مع مرور الوقت حيث انه يمكن أن يسبب داء المقوسات ضرر بعين أو كبد الجنين، لذلك فإنه يجب التأكد من مناعة المرأة الحامل من خلال إجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل تربية القطط للتأكد من مناعتها أو من أجل الحصول على تطعيم ضد هذا المرض.

لا تظهر أعراض داء المقوسات إلا عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المناعة، لذلك فإن المرأة الحامل هي الأكثر عرضة لمخاطر داء القطط ومن أهم أعراض هذا الداء ما يلي:

تشبه أعراض الإصابة بداء القطط أعراض الإنفلونزا إلى حد كبير حيث تشعر المرأة بالحمى وألم في العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والشعور بضعف عام في كل الجسم قد يستمر لعدة شهور.

في حالة الإصابة الحادة فإن المريض يشعر بتلف حاد في العين والدماغ ويشعر عادة بهذه الأعراض الحادة مرضى ضعف المناعة والسيدات الحوامل.

ظهور احمرار في العين وعدم القدرة على الرؤية بشكل طبيعي فيشعر المريض بضباب.

ألم في العين عند التعرض للضوء.

يجب العناية بالنظافة جيدا وغسل أدوات المطبخ والطهي بالماء الساخن والصابون فور لمس الأطعمة و اللحوم النيأة.

النيأة. لابد من تجنب لمس براز القطط لمنع انتقال العدوى.

لمنع انتقال العدوى. يجب الحفظ على نظافة القطة الخاصة بكي وعدم السماح بخروجها إلى الشارع لتبقى نظيفة.

لابد من الاهتمام بالطهي الجيد للحوم.

يجب ارتداء قفازات عند غسل الخضراوات أو عند تقطيع اللحوم.

لابد من الحرص على تغيير صندوق فضلات القطة باستمرار حتى لا تسمحي للطفيل بالتكاثر ويكون معدي وقتها لذلك احرصي على تغييره يوما بيوم.

ابتعدي تمام عن القطط مجهولة المصدر.

ومن المعروف أن الفتيات يفضلن تربية الحيوانات في المنزل وخاصة القطط ولكن تتردد دائما على أسماعنا تحذيرات بأن القطط تؤثر على القدرة الإنجابية للفتيات أو القطط تسبب العقم، ولكن ما هي حقيقة هذه المقولة.

أكد المتخصصين بعد عمل الدراسات العلمية أنه لا يوجد علاقة بين تربية القطط والتأثير على القدرة الإنجابية لدى الفتيات، وأنها لا تسبب العقم ولكن خطورة القطط تكون على المرأة الحامل والتي تؤثر على الجنين بصورة كبيرة ويمكن أن تتسبب في الإجهاض أو تشوه الأطفال.

حامل وعندي داء القطط

يتم فحص الجنين خلال الأسبوع العشرين من بداية الحمل للتعرف على ما إذا كان هناك خطورة عليها من داء القطط أم لا، حيث يتم الفحص عن طريق استخدام أجهزة الموجات الفوق صوتية، وهي الأدق في تحديد حالة صحة الجنين، وهناك بعض الحالات التي يقرر من خلالها الطبيب اللجوء للإجهاض كحل أفضل وذلك بعد ملاحظة عدم وجود أي تقدم ملحوظ في حجم الجنين.

ولكن في أغلب الحالات لا يتم الإجهاض ولكن مع المتابعة الدائمة والمستمرة خلال الحمل، ومن بعدها ملاحظة ورعاية الطفل بحذر خلال عامه الأول وذلك لملاحظة أي تأخر في النمو قد يؤثر بالسلب علي صحته ونموه.

وأخيرا في ختام هذا الموضوع نكون قد اجبنا على سؤال هل القطط المطعمه تضر الحامل ؟ وعرفنا التأثير الخطير والذي قد يؤثر على صحة الطفل بصورة كبيرة لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة والاهتمام بالنظافة من اجل حماية صحتك وصحة جنينك.