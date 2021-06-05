طريقة عمل كفتة الجمبري بالصوص الأحمر بنكهة شهية وخطوات بسيطة جداً

تعتبر كفتة الجمبري ، من ألذ الأطعمة التي يمكن تحضيرها داخل المنزل، مكوناتها من أبسط المكونات ولكنها تعطي مذاق شهي جداً ولذيذ، كما أنها تعد من الأكلات التي تعتبر غالية السعر بالنسبة لتقديمها في محلات المأكولات البحرية، لذلك يمكننا تحضيرها في المنزل بمذاق شهي ولذيذ، كما أنها تحتوي علي فوائد عديدة لما يحمله الجمبري من قيمة غذائية عالية، ويعد الجمبري من الأكلات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة منها الجمبري المشوي وأسياخ الجمبري المشوي وأكلات أخري لذيذة ومفيدة ومتنوعة، ومن أشهر الأطباق التي تقدم بجانبها هي الأرز الأبيض وأنواع مختلفة من السلطات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الجمبري بخطوات بسيطة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل كفتة الجمبري بالمنزل

تعتبر مكونات العمل من أسهل ما يكون وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:ـ

كيلو جمبري صغير ومنظف.

حزمة من الكرات مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقتين من الكرفس المطحون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتين من الشبت المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الأرز مطحون.

زيت للقلي.

مكونات الصوص

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة من الزيت النباتي.

2 حبة من الطماطم المفرومة.

ملعقتين من صلصة طماطم.

رشة سكر.

رشة من الملح والفلفل.

2 كوب من عصير طماطم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الجمبري بالصوص الأحمر بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ

في البداية نستخدم الكبة الكهربائية ونقوم بوضع الجمبري مع التوابل فقط وهي الملح والفلفل الأسود والكمون ثم نخلط المكونات. نضيف الكرات والكرفس والبصل والثوم المفروم، ثم نخلط المكونات مرة أخري لكي تتجانس معاً. ثم نضيف الكزبرة الخضراء في المرحلة الأخيرة والأرز المطحون، ثم نستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات تماماً وتتكون لدينا عجينة متماسكة. نعمل على تشكيل الكفتة إلي أصابع أو دوائر صغيرة متناسبة في الحجم حسب الرغبة، ثم تقلي في الزيت الساخن على نار متوسطة ثم تترك في الزيت حتي تأخذ لون التحمير الفاتح وليس الغامق.

طريقة تحضير الصوص

يتم تحضير الصوص بخطوات بسيطة وهي كما يلي:ـ