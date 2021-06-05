بسكويت اليانسون المقرمش اليومي اعمليه في مطبخك بمكونات بسيطة

بسكويت اليانسون المقرمش، بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت المحببة لدى العديد من الأشخاص ذو طعم رائع ومذاق لذيذ يمكن عمله في البيت بكل سهولة لأن مكوناته متواجدة في كل مطبخ ولا يحتاج الكثير من المكونات ومقاديرها في متناول يد الجميع من المكونات الدقيق والبيض واليانسون فهو المكون الأساسي لعمل البسكويت الخفيف ويعد البسكويت بأن التحضير بسيط ولا يتم أتخاذ الكثير من المجهود والوقت في التحضير، ومن خلال المقال التالي سنوضح المقادير بالتفصيل، كما سنعرض خطوات عمل البسكويت بطريقة بسيطة لضمان نجاح عمله والطعم لذيذ ورائع.مقادير بسكويت اليانسون:
- ثلاثة أكواب من الدقيق المختص بعمل الحلويات.
- عدد أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة من البيكينج بودر كبيرة.
- فانيليا.
- رشة من الملح.
- كوب من الزيت النباتي الصحي.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
يتسم تحضير بسكويت اليانسون بأن طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود أيضا، سنوضح من خلال السطور القادمة طريقة التحضير خطوة بخطوة لضمان عملها بنجاح:
- الأول نحضر الدقيق ونضع عليه البيكينج بودر، ثم نقوم بتحضير المنخول السلك الضيق لعمل الدقيق في المنخل جيدا.
- الخطوة التالية نقوم بتحضير البيض مع السكر ثم نعمل على أضافة الزيت معهم الفانيليا.
- نضع الخليط السابق بالخلاط الكهربائي ونقوم بالخفق لمدة خمسة دقائق حتى يتم امتزاج جميع المكونات سويا.
- قومي بتحضير بولة عميقة ثم نضع بها الدقيق مع البيكينج بودر مع أضافة الملح واليانسون المطحون، ثم نمزجهم سويا.
- الخطوة القادمة نضيف الخليط السائل علة الدقيق في البولة العميقة، ثم نعجن سويا الخليط مع الدقيق حتى يتم عمل عجين البسكويت متماسك سويا.
- حضري الصينية المخصصة للبسكويت ونضع بها العجين السابق مع الفرد في الصينية.
- نحضر الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية حتى يتم تسويها ونضجها تماما.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البسكويت لأصابع متساوية.
- بعدها نضع البسكويت مرة أخرى بعد التقطيع في الصينية ونقوم بوضعها في الفرن مرة أخرى لتحمير وجه البسكويت في أقل من دقيقة واحدة.
- يقدم البسكويت مع الشاي أو الحليب.
الوسوم
بسكويت اليانسون المقرمش، بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت المحببة لدى العديد من الأشخاص ذو طعم رائع ومذاق لذيذ يمكن عمله في البيت بكل سهولة لأن مكوناته متواجدة في كل مطبخ ولا يحتاج الكثير من المكونات ومقاديرها في متناول يد الجميع من المكونات الدقيق والبيض واليانسون فهو المكون الأساسي لعمل البسكويت الخفيف ويعد البسكويت بأن التحضير بسيط ولا يتم أتخاذ الكثير من المجهود والوقت في التحضير، ومن خلال المقال التالي سنوضح المقادير بالتفصيل، كما سنعرض خطوات عمل البسكويت بطريقة بسيطة لضمان نجاح عمله والطعم لذيذ ورائع.مقادير بسكويت اليانسون:
- ثلاثة أكواب من الدقيق المختص بعمل الحلويات.
- عدد أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة من البيكينج بودر كبيرة.
- فانيليا.
- رشة من الملح.
- كوب من الزيت النباتي الصحي.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
يتسم تحضير بسكويت اليانسون بأن طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود أيضا، سنوضح من خلال السطور القادمة طريقة التحضير خطوة بخطوة لضمان عملها بنجاح:
- الأول نحضر الدقيق ونضع عليه البيكينج بودر، ثم نقوم بتحضير المنخول السلك الضيق لعمل الدقيق في المنخل جيدا.
- الخطوة التالية نقوم بتحضير البيض مع السكر ثم نعمل على أضافة الزيت معهم الفانيليا.
- نضع الخليط السابق بالخلاط الكهربائي ونقوم بالخفق لمدة خمسة دقائق حتى يتم امتزاج جميع المكونات سويا.
- قومي بتحضير بولة عميقة ثم نضع بها الدقيق مع البيكينج بودر مع أضافة الملح واليانسون المطحون، ثم نمزجهم سويا.
- الخطوة القادمة نضيف الخليط السائل علة الدقيق في البولة العميقة، ثم نعجن سويا الخليط مع الدقيق حتى يتم عمل عجين البسكويت متماسك سويا.
- حضري الصينية المخصصة للبسكويت ونضع بها العجين السابق مع الفرد في الصينية.
- نحضر الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية حتى يتم تسويها ونضجها تماما.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البسكويت لأصابع متساوية.
- بعدها نضع البسكويت مرة أخرى بعد التقطيع في الصينية ونقوم بوضعها في الفرن مرة أخرى لتحمير وجه البسكويت في أقل من دقيقة واحدة.
- يقدم البسكويت مع الشاي أو الحليب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت اليانسون المقرمش اليومي اعمليه في مطبخك بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.