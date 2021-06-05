بسكويت اليانسون المقرمش اليومي اعمليه في مطبخك بمكونات بسيطة

بسكويت اليانسون المقرمش، بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت المحببة لدى العديد من الأشخاص ذو طعم رائع ومذاق لذيذ يمكن عمله في البيت بكل سهولة لأن مكوناته متواجدة في كل مطبخ ولا يحتاج الكثير من المكونات ومقاديرها في متناول يد الجميع من المكونات الدقيق والبيض واليانسون فهو المكون الأساسي لعمل البسكويت الخفيف ويعد البسكويت بأن التحضير بسيط ولا يتم أتخاذ الكثير من المجهود والوقت في التحضير، ومن خلال المقال التالي سنوضح المقادير بالتفصيل، كما سنعرض خطوات عمل البسكويت بطريقة بسيطة لضمان نجاح عمله والطعم لذيذ ورائع.

ثلاثة أكواب من الدقيق المختص بعمل الحلويات.

عدد أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة من البيكينج بودر كبيرة.

فانيليا.

رشة من الملح.

كوب من الزيت النباتي الصحي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

مقادير بسكويت اليانسون:طريقة تحضير بسكويت اليانسون المقرمش بالخطوات:

يتسم تحضير بسكويت اليانسون بأن طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود أيضا، سنوضح من خلال السطور القادمة طريقة التحضير خطوة بخطوة لضمان عملها بنجاح: