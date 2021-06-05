تعالى أقولك على وصفة يابانية روعة لتبييض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الحساسة لازم تجربيها

وصفة يابانية روعة لتبييض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الحساسة، تسعى الكثير من الفتيات للتخلص من لون البشرة الغامق،

لاسيما في بعض المناطق التي عادةً ما تكون ذات لونٍ داكن بالمقارنة بغيرها، ورغم وجود كريماتٍ عدة للتفتيح؛

إلا أنها مكلفة وتحتوي على مواد كيميائية مضرة، لذا فإن كثيرًا منهن يلجأن للوصفات الطبيعية.

وصفة يابانية روعة لتبييض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الحساسة

يوجد العديد من الوصفات التي تتبعها الفتيات لتبييض الأماكن الداكنة ومن هذه الوصفات ما يلي:

الشاي وماء الورد لتبييض الوجه والجسم

يحتوي كلٌّ من ماء الورد والشاي على فيتامينات ومعادن تسهم في التخلص من شوائب البشرة، وإليكِ الوصفة اليابانية لتبييض الوجه والبشرة باستخدام الشاي وماء الورد:

ماء ورد.

أكياس شاي مُستعملة.

كمية مناسبة من السكر أو الملح.

أفرغي أكياس الشاي المستعملة في إناء.

ثم أضيفي له ماء الورد وبعض السكر أو الملح، وقومي بتقليبهم بشكلٍ جيد، ثم اتركي الخليط يرتاح مدة 10 دقائق فقط.

ابدئي بتمرير المزيج على وجهك ، واتركيه لمدة قدرها ربع ساعة .

، واتركيه لمدة قدرها ربع ساعة . اشطفي وجهك بالماء البارد، واستخدمي مكعبًا من الثلج يساعد في شدّ البشرة.

يمكنكِ تطبيق هذه الوصفة على جسمكِ بالكامل.

مكونات وصفة الشاي لتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام الشاي لتبيض الأماكن الحساسة

تونر ماء الأرز الياباني لتفتيح الجسم

تعتبر هذه الوصفة أشهر الوصفات اليابانية والمستخدمة لتفتيح الجسم وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها واستخدامها كالتالي:

كوب من الأرز.

3 أكواب من المياه.

انقعي كوب الأرز في الماء، واتركيه لمدة ليلة كاملة، أو اغلي كوب الأرز في الماء لمدة ربع ساعة.

اتركي الخليط حتى يبرد.

اغسلي وجهك قبل استخدام الخليط، لوضعه على بشرة نظيفة.

استعملي التونر يوميًا، صباحًا ومساءً، وفي كل مرة، اتركيه فترةً على وجهكِ حتى التأكد من أنه جف بشكلٍ تام ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

مكونات تونر ماء الأزر لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام تونر ماء الأزر لتفتيح الأماكن الحساسة