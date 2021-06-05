ماسك القهوة والمكون السري الرهيب.. في ثلاث دقائق أحصلي على بشرة أفتح 5 درجات وناعمة كبشرة الأطفال

ماسك القهوة والنشا هو ماسك لكل من يبحث عن وجه مشرق خالي من التجاعيد والبقع الداكنة، فهذا الماسك يعطي البشرة كل ما تحتاج إليه من إشراق وتفتيح وحيوية ونعومة وترطيب وشباب، مما يجعل المرأة تشعر بالقوة والثقة بالنفس والراحة النفسية، ويعتبر هذا الماسك من أشهر الماسكات وأكثرها فاعلية لعلاج مشاكل البشرة المختلفة أيضا تغذية البشرة بما تحتاج إليه من مكونات، لهذا نقدم لكم أسهل طريقة للحصول على الماسك في مقالنا اليوم تابعونا.

ماسك القهوة والنشا

طريقة التحضير سهلة جدا ولا تستغرق بضع دقائق في تحضير المكونات وعمل الماسك وتطبيقه على البشرة، حيث أن كل المكونات متاحة في كل بيت.

ملعقتان من القهوة غير المحتوية على أي إضافات.

ملعقة من مسحوق النشا ويفضل لو كان من نشا الأرز.

ماء دافئ.

ملعقة من ماء الورد.

المكوناتالخطوات

توضع القهوة في إناء ويوضع عليها كمية قليلة من ماء الورد.

ثم قومي بالعجن و أثناء العجن اسكبي قليل من الماء الدافئ على الخليط.

أستمري في الخلط حتى يتجانس القوام، أضيفي النشا على الخليط بالتدريج مع إضافة الماء.

مع استمرار الخلط حتى تحصلي على القوام الكريمي المرغوب به.

يتم تطبيق الماسك على البشرة وعلى أي منطقة تحتاج إلى تقشير وتفتيح، أتركي الماسك حتى يجف تماما ومن ثم يتم فركه ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ،

كرري استخدام الماسك مرتين أسبوعيا.

قناع القهوة حسب نوع البشرة

أضف المكون إلى القهوة بناءً على نوع بشرتك:

إذا كانت بشرتك جافة وحساسة، أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو القشدة الحامضة إلى القهوة المطحونة.

للبشرة الدهنية، استخدام ملعقة من الزبادي أو اللبن الطبيعي منزوع الدسم، أو زيت اللوز الحلو.

للبشرة العادية أو المختلطة، أضيفي النشا وماء الورد.

فوائد سيروم القهوة

يهتم الكثير من النساء باستخدام خلطات ماسك القهوة والنشا وماء الورد لما لهم من فوائد كثيرة لصحة البشرة، فيساعدك الماسك على التخلص من حبوب الشباب والبثور، كما أن الماسك يمتاز بقدرته على ترطيب البشرة وإعادة الحيوية لها وإزالة علامات التعب والاجهاد، ويزيل الاحمرار والتهابات الشمس والهالات حول العين، ويزيل الجلد الميت ويفتح البشرة ويكسبك بشرة صافية نقية.