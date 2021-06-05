أفضل طريقة لعمل البطاطس الكرسبي المقرمشة بأبسط المكونات على طريقة أشهر المحلات

أفضل طريقة لعمل البطاطس الكرسبي المقرمشة، البطاطس من المكونات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط لها فوائد عديدة بالنسبة لجسم الإنسان بخلاف طعمها اللذيذ والشهي، والتي تمتاز به عند تحضيرها بمختلف الطرق حيث تحضر البطاطس بأشكال مختلفة، تحضر على شكل حلقات أو مكعبات أو أصابع أو مهروسة، وتطهى بالعديد من الطرق مثل البطاطس بالصلصة، بطاطس محمرة، بطاطس مسلوقة، بطاطس كرسبي، بالاضافة إلى أنها تدخل في صنع العديد من الأطعمة، حيث تعد البطاطس الكرسبي من أفضل المقبلات التي يكثر شرائها من المطاعم وتقدم بجانب الوجبات، مثل الكشري أو الكريب أو الهمبرجر، بالإضافة إلى الدجاج واللحوم، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة.

طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة

من خلال متابعة حضراتكم لهذا المقال يمكن لربة المنزل تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة مثل أشهر المحلات و تحضيرها في المنزل لعائلتها بدلاً من شرائها جاهزة مع توفير الوقت والجهد.

المكونات

أربع حبات بطاطس.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب.

زيت غزير.

ملعقة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

2 حبة متوسطة بصل.

2 بيضة .

طريقة التحضير :

يتم تقشير البطاطس إلى أصابع، ثم يتم بشر البصل وتحضيره في إناء، ثم يتم إضافة الفلفل الأسود والحليب والدقيق والبيض والملح مع بعضهما البعض.

ثم يتم وضع هذا الخليط على البطاطس وتركهم قليلاً، ثم يحضر مقلاة على النار بها زيت غزير، ويوضع فيها البطاطس ونتركها حتى تتحمر و يصبح لونها ذهبي.

ترفع البطاطس على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الموجود بها، ثم تقدم بجانب الأطباق السريعة.

طريقة عمل صوص البطاطس الكرسبي

المكونات

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة شطة.

ثلاث ملاعق لبن رائب.

ملعقة لبنة.

ملعقة مايونيز.

نصف ملعقة زعتر مطحون .

ملح.

طريقة التحضير