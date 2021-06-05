مشروب الحلبة لزيادة الوزن والوصول إلي الوزن المثالي خلال شهر

مشكلة النحافة من المشكلات التي يعاني منها العديد من الأشخاص والتي لا تقل عن مشكلة السمنة من حيث الآثار الناتجة عنها وتعاني منها الفتيات بالأخص وتبدأ الإلتفات إليها أثناء الإقبال على الزواج للحصول على وزن مثالي خاصةً أن النحافة لها آثار نفسية وجسدية على الشخص حيث تسبب شعور سلبي مثل عدم الثقة بالنفس والإختلاف عن الآخرين وكذلك مشاكل جسدية تنتج عن النحافة مثل الأنيميا وغيرها ولأن أنظمة الطعام تكون عبارة عن سعرات حرارية فقط لذلك لا تعتبر الزيادة الناتجة عنها زيادة صحية، نقدم لكم الحل النهائي للقضاء على مشكلة النحافة وهو مشروب الحلبة والذي يعتبر من المشروبات التي لا تخلو منها المنازل حيث تعتبر الحلبة من المشروبات التي تقوم بتنشيط هرمون الأستروجين الذي يعمل على زيادة الوزن وكذلك فتح الشهية مما يجعل قابلية الأشخاص للوجبات أكبر وتنشيط الدورة الدموية، حيث أثبتت الدراسات أن تناول مشروب الحلبة يومياً لمدة ثلاث مرات بالإضافة إلي مكونات أخري بسيطة تعمل على زيادة ما يقارب من عشر كيلو جرام لذلك ننصح جميع الأشخاص الذين يعانون من النحافة بتناول مشروب الحلبة ونقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الحلبة لزيادة الوزن

المكونات:

كأس من الماء.

ملعقة كبيرة من الحلبة.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحليب البودرة.

تحضير كأس من الماء ونضع الماء في إناء للمشروبات على نار هادئة ونترك الماء حتى الغليان ثم إضافة حليب البودرة مع التقليب جيداً. بعد غليان الحليب نقوم بسكب حبات الحلبة على الحليب للغليان مع الحليب مرة أخري بحيث يتم غليان خليط الحلبة أكثر من مرة ونطفئ النار، نسكب الحليب في كأس ثم نقوم بوضع العسل على الخليط وتقليبه حتى الذوبان ويتم تناول المشروب سواء قبل الوجبات الرئيسية أو بعدها حسب الرغبة ثلاث مرات يومياً.

طريقة التحضير:فوائد مشروب الحلبة:

لا تتوقف فوائد مشروب الحلبة على زيادة الوزن فقط بل هي من الأعشاب التي تساعد على الوقاية من

الأمراض السرطانية ويتم تناولها منذ مئات السنين لإكتساب الفوائد التي تحتوي عليها.