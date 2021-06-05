الكريم الجبار لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف حرير بدون كيراتين، الشعر المجعد الجاف تعاني منه الكثير من الفتيات ولذلك تلجأ إلي استخدام طرق فرد وتنعيم الشعر التقليدية، ولكن قد تتسبب علي المدي الطويل في تلف وتقصف بصيلات الشعر مما يؤدي بدوره إلي تساقط وضعف الشعر، خاصة وأنها تستخدم هذه الوسائل للحصول علي شعر مفرود وناعم وعلي الرغم من تكلفتها العالية إلا أن أغلب النساء تقوم بها، وهذا دون النظر إلي أي آثار جانبية ضارة بالشعر، في حين أنه يمكنك الاعتماد علي مكونات طبيعية وآمنة تماماً وتمنحك نتيجة سريعة بدون أي مواد كيميائية.

أقوي كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف كالحرير من أول استعمال

فرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف مسألة صعبة تواجه العديد من النساء ولأن الشعر هو عنوان الجمال فهو يحتاج إلي عناية واهتمام بصفة دائمة، ولذا تضطر إلي الذهاب لصالون التجميل للحصول علي المظهر المطلوب مثل عمل كيراتين أو بروتين، ولكن تحتوي هذه المنتجات علي مواد كيميائية كما أنها تمتلك رائحة كريهة وسريعاً ما تفقد مفعولها ولذلك فأنت بحاجة إلي حل جذري للتخلص من مشاكل الشعر المجعد والجاف، ولهذا سوف أقدم لكي كريم سحري لفرد الشعر المجعد الجاف وتنعيمه حرير وداعاً للكيراتين.

كريم طبيعي من حليب جوز الهند والنشا لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف

حليب جوز الهند من أفضل العلاجات لفرد وتنعيم الشعر بشكل طبيعي وفعال كما يعالج جفاف الشعر لاحتوائه علي مرطبات طبيعية وأحماض دهنية تمنح الشعر النعومة واللمعان، والنشا مكون قوي يساعد علي فرد الشعر والتخلص من الخصل المتجعدة والمموجة ويعمل علي تنعيم الشعر ومنع جفافه.

1/2 كوب من حليب جوز الهند.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

مكونات كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف بدون كيراتين

قومي بوضع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيها جيداً حتي تحصلي علي خليط متجانس.

يقسم الشعر إلي عدة خصل صغيرة بعد أن يبلل بشكل جيد، ويوضع الكريم علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يترك الكريم علي الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافيء، ويترك ليجف ثم يمشط بواسطة مشط خشبي.

يستخدم هذا الكريم مرتين في الأسبوع وهذا لضمان الحصول علي نتيجة سريعة ومرضية والتمتع بشعر ناعم ومفرود بشكل طبيعي.

طريقة تحضير كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وكيفية الاستخدام