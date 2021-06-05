لعشاق الشعر الأحمر الأرجواني طريقة صبغ الشعر بالكركديه والزبادي في البيت لتغطية الشيب

طريقة صبغ الشعر بالكركديه والزبادي في البيت، هل تعلمي أن الكركدية يمكن استخدامه في صبغ الشعر؟ فهو من النباتات المفيدة للجسم وبخاصة لمن يعاني من الضغط العالي، والكركديه من المكونات الطبيعية التي تحصلين منه على اللون الأحمر الأرجواني وهو لون رائع عندما يتم إكساب الشعر لهذا اللون، ومن أكثر الألوان المفضلة في الصبغة لكن لون لن يدوم كثيراً مثل غيره من الألوان عندما تقومين بصبغة في مراز التجميل والبيوتي سنتر، ولعشاق صبغ الشعر في البيت وتحضير مكونات طبيعية تفيد خصلة الشعر بعيداً عن الصبغات الصناعية التي تتسبب في ضرر للشعر من جعله أنشف عن طبيعته وكذلك تؤثر على حيويته وتسبب التقصف، نقدم لكم ضمن صبغات شعر طبيعية للشيب تجربتي مع الكركدية للشعر.

طريقة صبغ الشعر بالكركديه والزبادي

صبغات سهلة وبسيطة من مكونات طبيعية في البيت بعضها يدخل فيه الحناء، مثل صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه، وكذلك قدمنا لمحبي اللون البني صبغة شعر بني غامق بقشر الباذنجان، ولتحصلي على لون أحمر جريء باستخدام الحناء مع الكركدية والزبادي والليمون، إليك طريقة عمل الحنة الحمراء بالكركديه للشعر بتحضير المكونات التالية:

كوب من الحناء

كوب من زهور الكركدية

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف قشر ليمون

ونصف ملعقة عصير ليمون

صبغ الشعر بالكركدية والحناء

من أكثر الألوان الجذابة والجرئية والتي تفضلها الفتيات في عمر صغير هو اللون الأحمر الأرجواني، وأيضاً من الألوان المنتشرة صبغة الشعر لون أشقر رمادي، أو لون عسلي ذهبي، والكبار لكي يحصلون على صبغة شعر تخفي الشيب يفضلون اللون الأحمر، ومع تحضير المكونات السابقة بسهولة تجهيزها مع بعض ونحضر خليط الصبغة الطبيعية وفردها على الشعر بخطوات سهلة نقدمها لكم بموقع ثقفني.

نضع في إناء على النار نصف كوب من الماء وعليه زهرة الكركدية وقشر الليمون

نترك الخليط ما بين 5- 10 دقائق حتى يتم خرط لون الكركديه بالماء

نقوم بتصفية الخليط ، ثم إضافة الحناء ونقلب جيدا وإضافة باقي المكونات من الزبادي وعصير الليمون

نضع الخليط في وعاء محكم الغلق بمكان جاف لمدة لا تقل عن 3 ساعات بعد تجهيزه وقبل استخدامه

نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 ونقوم بفرد الخليط على الشعر باستخدام جونتي بلاستيك ومشط أو فرشاة

نتركه على الشعر ما بين 4- 6 ساعات

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو

وبعد ذلك نضيف بلسم ونغسله جيدا لان الحناء تحتاج إلى تكرار الغسل لكي تنتهي من الشعر

ويمكنك تكرار التجربة مرتان بالأسبوع وستحصلي على صبغة الشعر المطلوبة

خطوات تحضير صبغة الشعر بالكركديه والزبادي

يجب ملاحظة أن صبغ الشعر بالكركديه والزبادي والحناء جميعها مكونات طبيعية مفيدة جدا للشعر تعمل على تقويته ومنع تقصفه، وكذلك إعطاء خصلات الشعر لمعان ، كما تساعد المكونات في علاج الشعر الجاف، ويفضل استخدام المكونات الطبيعية في تلوين لون الشعر حتى لا تضر الصبغات الصناعية بالشعر ونعومته فهي تسبب جفاف للشعر، كما تسبب تساقطه أو إضرار أطرافه بالتقصيف، ولتجنب ذلك ابحثي عن صبغات شعر طبيعية مفيدة