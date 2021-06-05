أفضل طريقة لعمل البسبوسة الطرية بالزبادي ومعرفة أسرار نجاحها

أفضل طريقة لعمل البسبوسة الطرية بالزبادي، تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية المنتشرة بشكل كبير في العالم، تحضر بعدة طرق مختلفة وحشوات متنوعة منها البسبوسة بالزبادي، البسبوسة بالكريمة، البسبوسة بالقشطة، اقترنت البسبوسة بالأعياد وحفلات الميلاد والمناسبات، مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها يكسبها مذاقاً شهياً، كما أن مراعاة تحضير المكونات بشكل صحيح هو سر من أسرار نجاح البسبوسة الطرية وجعلها مثل بسبوسة المحلات الجاهزة، فيمكنكم متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل البسبوسة الطرية بالزبادي.

أفضل طريقة لعمل البسبوسة الطرية بالزبادي

لا تخلوا أي مائدة في شهر رمضان الكريم أو في المناسبات السعيدة من وجود طبق البسبوسة، فيمكن لربة المنزل تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، ودون شرائها جاهزة من المحلات.

المكونات:

كيلو من السميد.

نصف كوب زيت.

ربع كوب سكر.

كوب زبادي.

رشة ملح .

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مكونات القطر:

كوبان سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

يحضر إناء ويوضع فيه السميد والسكر والبيكنج بودر والملح ويتم خلطهم جيداً مع بعضهما حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك يتم إضافه الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار بالخلط بأطراف الأصابع.

تحضر صينية فرن مدهونة بالسمن ثم يوضع فيها البسبوسة بشكل متساوي، ثم تقطع إلى مربعات ويوضع عليها اللوز أو الفستق ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تصبح لونها ذهبياً.

تخرج الصينية من الفرن ثم يصب عليها الشربات وهي ساخنة، ثم تترك حتى تبرد تماماً و تقدم .

في إناء على النار يوضع فيه الماء والسكر، وتترك حتى تغلي لمدة عشر دقائق،.

ثم يضاف الفانيليا و عصير الليمون و تترك لمدة دقيقتين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يصب على البسبوسة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن.

طريقة تحضير البسبوسة:طريقة تحضير القطر: