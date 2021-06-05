أصبغي شعرك أحمر رماني.. غيري من شكلك في بيتك واحصلي على أحلى نيولوك بدون تكاليف

صبغ الشعر أحمر رماني أحد أكثر ألوان الشعر التي تبحث عنها كل حواء، ولكن الذهاب للكوافير يكلف الوقت والجهد والمال، بل وايضاً غير مأمون في ظل ما نشهده، اليوم سنخبركِ بطريقة تغيير لون شعرك فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لكن من المهم معرفته أن الشعر الأسود يحتاج الى عدة طرق لتحويل الشعر الى أحمر بجميع درجاته وتسهيل الصبغة بدون مقشر للشعر.

قومى بارتداء قفازات بلاستيكية عند استخدام الصبغة.

قسمي الشعر إلى أجزاء.

أعدي الصبغة بالطريقة المدونة على العبوة، وللحصول على درجة اللون المناسبة يجب سحب اللون أولاً باستخدام الاكسجين.

قومى بصبغ شعرك فيما عدا الجذور.

عند الصباغة يجب الانتقال من الأطراف إلى اتجاه الجذور ولكن لا يتم صباغة الجذور.

ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك شعيرات بسيطة متواجدة نحو أذنك يجب أن تصبغها حتى يكون اللون متجانس مع بقية الشعر.

لصباغة الشعر الخفيف يتم استخدام أصابع اليد.

ضعي طاقية الاستحمام على الشعر المصبوغ واتركيها لمدة تتراوح من 15 : 20 دقيقة فقط.

ارفعي الطاقية وقومي بصباغة الجذور إن كنتِ ترغبين في صباغتها.

ضعي الضاقية مرة أخرى لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك ارفعيها واغسلي الشعر جيدا بماء فاتر أو بارد بينما يحذر من استخدام الماء الساخن.

صبغ الشعر أحمر رمانيمحلول طبيعي لصبغ الشعر في المنزل

إذا كنتي لا ترغبين في استخدام الصبغة، فيمكنكِ أن تستخدمي مواد طبيعية لتغيير لون الشعر للون الأحمر، وذلك بطريقة سهلة وبسيطة، فكل ما ستحتاجين إليه هو:

كوب من الكركديه المغلي والمصفى.

ثلاث ملاعق من بودرة دم الغزال.

ثلاث ملاعق من الحناء حمراء اللون.

قومي بمزج الخليط جيداً، ووزعيه على شعرك، وستحصلى على اللون الأحمر ولكن بدرجة أقل حدة من الصبغة، إلا أنها آمنة تماماً.

قومي بإعداد ووضع جميع الأدوات في متناول اليد.

ارتدِ ملابس قديمة ولاتنسي القفازات حتى لا تتأثر يديكِ.

قبل استخدام صبغة الشعر قومي بإجراء اختبار الحساسية.

يمكن أن تكون نتائج الصبغة غير متوقعة إذا قمت في الأشهر السابقة بصبغ شعرك بالحناء أو مستخلصات نباتية تحتوي على الحناء، مما

يؤثر على لون الشعر الأصلي، وأيضاً لون الصبغة.

قبل البدء في صبغ الشعر عليكِ القيام باختبار الشعر لمعرفة إذا كنتى تعاني من حساسية معينة.

يجب التواجد في مكان واسع وجيد التهوية أثناء صبغ شعرك لأن رائحة الصبغة تكون قوية ونفاذة.

إذا كان لديك أي نوع من الحساسية يجب إخبار متخصص قبل البدء بالصبغة .

حتى لا تتلطخ الأذن ومنطقة الجبهة وحول الشعر قومي بدهن حواف الشعر بالفازلين.

كيف تصبغي شعرك بنفسكنصائح عند صبغ الشعر باللون الأحمر

هكذا تكوني قد تمكنتي من صبغ الشعر أحمر رماني بطريقة سهلة وآمنة تماماً، ويمكنكِ أيضاً صبغ الشعر بمواد طبيعية مكونة من دم الغزال والكركديه والحناء، ولكن ستكون حدة اللون أقل.