وصفة صدور الدجاج المقرمشة على شكل حلقات بالخطوات وحدة وحدة والصور

نقدم لك وصفة صدور الدجاج المقرمشة على شكل حلقات، طعمها لذيذ وشهي تؤكل مع الكاتشب، أو المايونيز، ستعجب كل من يتذوقها وخاصاً الأطفال في الأسرة، فالوصفات والوجبات التي تحتوي على فراخ يفضلها العديد من أفراد الأسرة، لذلك نبحث جميعا عن طرق جديدة لعمل وصفات الدجاج المقرمشة في المنزل.

وصفة صدور الدجاج المقرمشة

نقدم لك وصفة جديدة لعمل صدور الدجاج على شكل حلقات مقرمشة يمكنك أن تقدميها على وجبة الغدا مع مكرونة بالصلصة أو تؤكل بين الوجبات مع الكاتشب كتسالي وسيحبها جدا كل من يتناولها ويطلب منك طريقة عملها، كما أنها تعتبر وجبة صحية متكاملة للأطفال حيث أنها تحتوى على الفراخ كبروتين وعلى البطاطس المسلوقة كنشاويات.

طريقة عمل حلقات صدور الدجاج

طريقة عمل صدور الفراخ على شكل حلقات هي طريقة جديدة لعمل وجبة من الدجاج بكمية بسيطة جدا من صدور الفراخ يمكنك صنع ناجتس الدجاج المقرمشة، بقطعتين فقط من صدور الدجاج يمكنك عمل كمية كبيرة من حلقات الفراخ المقرمشة ونقدم لك المقادير والخطوات.

نقطع عدد اثنين من صدور الفراخ إلى مكعبات وفرمهم في الكبة جيداً.

نقشر عدد اثنين بطاطس متوسطة الحجم ونقطعها مكعبات ونسلوقها في ماء فقط بدون أي إضافات.

نهرس البطاطس المسلوقة ونضع عليها صدور الفراخ المفرومة ونضع بقيت المكونات.

نقطع عليهم ثلاث فصوص من الثوم وبصلة متوسطة الحجم.

نضع عدد اثنين ملعقة من البقسماط الناعم.

نضع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والبابريكا وتوابل الفراخ ورشة ملح وربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

بعد وضع كل هذه المكوانات نضعها في الكبة مرة أخرى لخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتصبح عجينة ناعمة جدا.

خطوات تحضير الفراخ

نضعها في كيس الحلواني أو أي كيس بلاستيك ونعمل به فتحة لعمل حلقات.