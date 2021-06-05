تعرف علي فوائد القهوة ومخاطر شرب القهوة والكميات المسموح بها خلال اليوم

فوائد القهوة سنقوم بعرضها بالتفصيل في هذا المقال حيث تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشاراً و التي لها شعبيه عاليه لطعمها اللذيذ و المميز ، و هي المشروب الأكثر استهلاكاً في مختلف دول العالم ، و هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون البدء في ممارسة يومهم بدون فنجان من القهوة الساخن و المفضل لديهم ، و تمت دراسة فوائد وأضرار القهوة منذ اكثر من قرت لمعرفة مدى تأثيرها سواء بالسلب أو بالإيجاب علي صحة الإنسان، و من مميزات القهوة انخفاض سعراتها الحرارية بمعنى أن الكوب الواحد من القهوة بدون أي إضافات مثل السكر أو اللبن أو الكريمة يحتوى علي 2 سعر حراري فقط مما لا يسبب السمنة لمحبي القهوة ، كما أنها تحتوى علي مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الإنسان، لكن منظمه الصحة العالمية لا تنصح بالمبالغة في شرب القهوة لتجنب أضرارها التي سنقوم بعرضها من خلال المقال، كما أشار استشاري التغذية إلي انه لا يتم منع تناول المنبهات كالقهوة و الشاي في فصل الصيف و لكن ينصح بشربها باعتدال، حيث أن ارتفاع درجة حرارة الجو يجعل الجسم يحتاج إلي مزيد من السوائل خاصة الباردة و المعتدلة لكن المشروبات الحارة تعمل علي ضبط المزاج لاحتوائها علي الكافيين.

فوائد القهوة

1– خفض فرص الإصابة بمرض السكرى

و تناول القهوة يعمل علي تقليل نسبه تعرض الإنسان للإصابة بمرض السكري 2 للبالغين ؟، حيث تناول القهوة من ” 4 الي 6 ” فنجان من القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 30%.

2– تحسين مستويات الطاقة ورفع مستوي الذكاء

عندما يعتاد الإنسان علي تناول كميات معينه من القهوة يومياً ويحاول التقليل منها فإنه يشعر بالتعب والصداع الشديد لاحتواء القهوة علي نسبه عاليه من الكافيين الذي ينتقل إلي الدماغ مباشرةً عن طريق الدم و الذي يعمل علي تحفيز الخلايا العصبية ، كما تعمل نسب الكافيين الموجود في في القهوة علي تحسين وظائف المخ بما في ذلك الذاكرة واليقظة ومستويات الطاقة وردود الفعل.

3-تقليل الإصابة بمرض ألزهايمر

يعتبر مرض ألزهايمر أكثر الأمراض انتشاراً خلال هدة الأيام فيمكن الوقاية منه عن طريق تناول الطعام الصحي ، وممارسة رياضه المشي يومياً وتناول القهوة بشكل يومي يساعد علي التقليل من خطر الإصابة بهذا المرض حيث أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الإنسان الذي يتناول القهوة يوميا تقل لديه نسبة خطر الإصابة بنسبة 65%.

4- مسحوق البن

من الممكن استخدام مسحوق البن أو حتي البن المتبقي بعد تناول فنجانك المميز وعمل ماسك لنضاره البشرة كما أشرنا في مقال العناية بالبشرة وأقنعة لجمالك.

5– تحسين الأداء البدني

يحسن الكافيين من الأداء البدني بنسبة 11 إلي 12 % و ذلك عن طريق زيادة مستوى الأدرينالين في الدم والجسم والذي يجعل الجسم مستعداً للقيام بمجهود بدني مكثف بالإضافة إلي أنه يعمل علي تحفيز عملية تكسير الخلايا الدهنية و يجعلها متوفره كوقود للجسم علي شكل أحماض دهنيه في الدم.

مخاطر شرب القهوة

يعتبر تناول القهوة بكميات كبيره يشكل خطراً كبيراً علي صحة الإنسان حيث وجد أن تناول 400 ملغم ( أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة ) يؤدى حدوث أضرار صحية للجسم و هي كالتالي: