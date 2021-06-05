طريقة عمل الحلاوة الطحينية زي المصانع بمكونات إقتصادية

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، تعد الحلاوة الطحينية من أشهي أنواع الحلويات والأطعمة التي يمكن تناولها، ويمكن عمل الحلاوة الطحينية بالكثير من المكسرات مثل السوداني أو الزبيب أو بعض من المكسرات الأخرى، وتتميز الحلاوة الطحينية بأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعد على تنشيط خلايا الجسم وخاصه إذا تم استخدام الكثير من المكسرات بداخلها، فأنها تساعد على مد جسم الأطفال بالطاقة وتمده بالكثير من الفيتامينات اللازمة نظرا لاحتوائها على المكسرات، واليكم في هذا المقال أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية بالتفصيل.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

نجد أن الكثير يحبون تناول الحلاوة الطحينية سواء كانوا من الكبار أو الصغار ويمكن عملها في المنزل بدون مواجهة أي صعوبة و بدون الحاجة إلي شراء الكثير من المكونات، ولا داعى لشراءها من الخارج مره أخرى، فقط عليك سيدتي أن تتبعي هذا المقال تعرفي على طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت حفاظا على صحه أفراد الأسرة.

المكونات:

2 كوب كبير من السكر البودر الناعم.

2 كوب كبير من الحليب المجفف البودر.

2 كوب كبير من الطحينة السائلة.

كوب من المكسرات المتنوعة المفضلة لديك.

احضري بولة كبيرة ونظيفه ثم أضيفي السكر البودر، ثم الطحينة، ثم الحليب المجفف، واحضري ملعقة خشبيه ابدئي في تقليب هذا الخليط حتى يتجانس تماما، ويصبح الخليط ذو قوام متماسك إلى حد ما.

بعد ذلك عليكي إضافة كوب المكسرات المتواجد لديك مع مراعاة تكسيره باليد.

احضري طبقة من النايلون الشفاف وضعيها في العلبة المخصصة لعمل الحلاوة الطحينية، واجعل كافة الأطراف مغلفة بهذا النايلون.

ثم ضعي طبقة من المكسرات في أسفل الوعاء وابدئي بإضافة الحلاوة الطحينية بداخله مع مراعاة فرده بشكل جيد ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة لمده لا تقل عن ثلاث ساعات أو حتى تتماسك جيدا ثم يتم إخراجها وتقطع بالشكل المفضل والآن أصبحت الحلاوة الطحينية جاهزه للتناول.

احتفظي بالحلاوة الطحينية فى عبوة مغلفة فى ورق النايلون بداخل الثلاجة، ويمكن تقديمها في وجبات الإفطار أو العشاء أو أي وجبات سريعة، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية

خطوات تحضير الحلاوة الطحينية