سيروم القهوة الخرافي للبشرة.. لوجه كالبدر أفتح 10 درجات بلا تجاعيد أو خطوط أو حبوب

سيروم القهوة للبشرة من أفضل أنواع السيروم والوصفات الطبيعية المستخدمة للعناية بالبشرة والحفاظ عليها، فقد أثبتت الدراسات أن القهوة لديها فوائد عديدة للبشرة منها أنها تمنحها الحيوية والإشراق وأيضا تعمل على تعزيز ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه، كما أنها محفز قوي لإنتاج الكولاجين في الوجه، ومضاد قوي للأكسدة، وفعالة في حال استخدامها بشكل موضعي.

سيروم القهوة

ونظرا لظروف الكثيرين ممن لا يقدرون على دفع ثمن السيروم التجاري فإننا نقدم لكم في مقالنا اليوم هدية مميزة ألا وهي طريقة عمل سيروم فعال من القهوة في المنزل بأبسط الطرق، ويعطي أفضل النتائج بأقل التكاليف تابعونا.

المكونات

ملعقة من البن العربي أو أي بن سادة آخر غير محمص.

ملعقة من البن العادي المحمص.

كبسولتين من فيتامين E الذي يباع في الصيدليات.

قطرات من خلاصة الخزامي.

زيت اللوز الحلو أو زيت الأركان.

طريقة الاستخدام

توضع المكونات جميعها في وعاء وتخلط جيدا ببعض وتوضع في الثلاجة في وعاء محكم الغلق.

يوضع السيروم يومياً على البشرة مع التدليك الرقيق بحركة دائرية حتى يتم امتصاصه جيدا.

لا يُنصح باستخدامه صباحاً نهائياً أو عند التعرض للشمس، لأنه قد يسبب أسمرار في حال التعرض لأشعة الشمس.

يجب استخدامه بشكل يومي وفي خلال شهر واحد فقط ستلاحظي النتائج.

سيروم لجميع أنواع البشرة

هذا السيروم غني بكل المكونات التي تحتاج إليها البشرة من الكافيين المغذي ومحارب التجاعيد وفيتامين E وأيضا الزيوت الطبيعية التي تعطي البشرة الترطيب العميق والتفتيح الطبيعي، ومن مميزات هذا سيروم القهوة للبشرة أن جميع مكوناته طبيعية تماما وخالي حتى من المواد الحافظة كما في السيروم التجاري لذلك فهو آمن والاستفادة المحققة منه بنسبة 100%، كما أن تكلفته قليلة وتحضيره سريع ولا يحتاج لوقت ولا لبذل أي مجهود.