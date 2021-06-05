طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية الخطيرة بمذاق أحلى من المطاعم

طريقة عمل تتبيله الفراخ المشوية، تعد الفراخ المشوية من ألذ وأشهي الأكلات التي يتم تقديمها في العزائم والمناسبات وهي من الأطعمة اللازم تواجدها بشكل أسبوعي على مائدة الطعام، وخاصه أن هناك الكثير من الأطفال والكبار لا يحبون تناول الفراخ؛ ولكن عند عمل تتبيله الفراخ المشوية فانهم يتهافتون من أجل الحصول عليها، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم التتبيلة السحرية لعمل الفراخ المشوية بدون أي تكاليف باهظة و بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج، وسوف تتمكني سيدتي من إعدادها في المنزل لإسعاد أطفالك و تغنيهم عن تناولها في المطاعم الغير موثوقة. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

فرخة كبيرة مقطعة إلي ثماني قطع.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من توابل السبع بهارات.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة كاملة.

ملح طعام. خطوات عمل تتبيلة الفراخ المشوية قومى بإحضار الفرخة كاملة وقومي بتقطيعها إلى ثماني أجزاء أو حسب رغبتك، ثم احضري طبق كبير وضعي فيه كل التوابل الجافة وقم بخفقها جيدا.

ثم أضيفي إليها كلا من دبس الرمان والعسل والخل الأبيض وعصير الليمون والزبادي وابدئي في خفق المكونات سويا حتى تتجانس المكونات.

وأخيراً أضيفي الملح وقومي بوضع قطع الفراخ في هذه التتبيلة وتركها لمدة ساعتين في الثلاجة حتى تتشرب التتبيله جيدا.

قومي بوضع قطع الفراخ في صينية مناسبة وضعيها في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج و تأخذ لون ذهبي.

أو ممكن يكون وضعها على الشواية والحصول على الفراخ المشوية على الفحم، وإذا كنتي لا تمتلكين شواية أحضري قطعة من الفحم وأشعليها وضعيها فى وسط الدجاج وقومي بتغطيتها لتحصل على نكهة الدجاج المشوي على الفحم. خطوات عمل تتبيلة الفراخ المشوية الوسوم

طريقة عمل تتبيله الفراخ المشوية، تعد الفراخ المشوية من ألذ وأشهي الأكلات التي يتم تقديمها في العزائم والمناسبات وهي من الأطعمة اللازم تواجدها بشكل أسبوعي على مائدة الطعام، وخاصه أن هناك الكثير من الأطفال والكبار لا يحبون تناول الفراخ؛ ولكن عند عمل تتبيله الفراخ المشوية فانهم يتهافتون من أجل الحصول عليها، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم التتبيلة السحرية لعمل الفراخ المشوية بدون أي تكاليف باهظة و بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج، وسوف تتمكني سيدتي من إعدادها في المنزل لإسعاد أطفالك و تغنيهم عن تناولها في المطاعم الغير موثوقة. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

فرخة كبيرة مقطعة إلي ثماني قطع.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من توابل السبع بهارات.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة كاملة.

ملح طعام. خطوات عمل تتبيلة الفراخ المشوية قومى بإحضار الفرخة كاملة وقومي بتقطيعها إلى ثماني أجزاء أو حسب رغبتك، ثم احضري طبق كبير وضعي فيه كل التوابل الجافة وقم بخفقها جيدا.

ثم أضيفي إليها كلا من دبس الرمان والعسل والخل الأبيض وعصير الليمون والزبادي وابدئي في خفق المكونات سويا حتى تتجانس المكونات.

وأخيراً أضيفي الملح وقومي بوضع قطع الفراخ في هذه التتبيلة وتركها لمدة ساعتين في الثلاجة حتى تتشرب التتبيله جيدا.

قومي بوضع قطع الفراخ في صينية مناسبة وضعيها في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج و تأخذ لون ذهبي.

أو ممكن يكون وضعها على الشواية والحصول على الفراخ المشوية على الفحم، وإذا كنتي لا تمتلكين شواية أحضري قطعة من الفحم وأشعليها وضعيها فى وسط الدجاج وقومي بتغطيتها لتحصل على نكهة الدجاج المشوي على الفحم. خطوات عمل تتبيلة الفراخ المشوية

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