كشفت احدي الدراسات العلمية الحديثة أن أضرار تناول الشاي مع البسكويت تؤثر على صحة وسلامة الإنسان، حيث نصحت الدراسة بضرورة عدم إعطاء الأطفال الحليب بالبسكويت قبل النوم، حيث أن ذلك قد يسبب لهم مشاكل صحية وكذلك شعورهم بالإرهاق فى اليوم التالي أو حدوث ضيق فى التنفس للأطفال، وأن من الأفضل أن يتناول الطفل كوب الحليب الدافئ مع غسل الأسنان قبل النوم لتجنب بقاء أي سكريات فى الفم قد تتسبب فى حدوث تسوس الأسنان، ونعرض فى هذا التقرير أضرار تناول الشاي مع البسكويت.

هناك خطورة من تناول الشاي المحلي بكميات من السكر الضار، ويضاف عليه السكريات والدهون والدسم والدقيق الموجود فى البسكويت.

تناول الشاي مع البسكويت يؤدي إلى أن كل منهما فوائد الآخر، وينال الجسم كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية العالية.

يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول فى الدم، وزيادة نسبة الدهون على الكبد، وترسيبها فى الشرايين.

يعمل على زيادة نسبة السكر، وزيادة الترهلات فى الجسم، وظهور السلوليت فى الجسم.

يساعد على زيادة الوزن وبخاصة فى المنطقة السفلية فى الأرداف والفخذين والساقين، ويزيد من خلل فى نظام الجسم الصحي.

أضرار تناول الشاي مع البسكويت

وذكرت الدراسة بأن عملية غمس البسكويت فى الشاي تعتبر عادة قديمة يستمتع أصحابها بطعم البسكويت الغارق فى الشاي وهي عادة تعود إلى الرومانيين القدماء، كما أن التاريخ قد سجل قيام الإنجليز بغمس البسكويت فى الشاي على السفت الملكية للبحرية البريطانية، كما تطور الأمر إلى قيام أصحاب دانكن دوناتس إلى القيام بغمس حلويات الدونات فى القهوة، كما اعتاد الهولنديون على غمس الحلوي التقليدية فى الشاي أو القهوة حتي يذوب الكراميل الموجودة فيها فى الشاي.