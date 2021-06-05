كريم كراميل لذيذ في خمس دقائق بطريقة سهلة في المنزل بنفس مذاق الجاهز

كريم كراميل هي حلوى لذيذة يحبها الجميع، ويسهل تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويعتبر بمثابة كاسترد بالكراميل، حيث يتكون من طبقة رقيقة من صوص السكر المكرمل الشفاف السائل على الوجه وبالإضافة إلى ذلك طبقة من الكاسترد اللذيذ، يمكنك قراءة هذا المقال ومعرفة طريقة تحضيره في المنزل سواء بفرن أو بدون، لذلك تابع معنا.

كريم كراميل منزلي

إذا كنتي من محبي تحضير كل شئ بالمنزل لضمان جودة الطعام وصحته، عليك أن تطلعي على طريقة تحضير كريم كراميل بيتي بطرق عديدة سواء على البارد بدون فرن، أو بالفرن.

هناك نوع آخر من الحلوى مشابه له يسمى بالكريم بروليه، لكنه يختلف عنه قليلاً بأنه عبارة عن طبقة من الكاسترد مع طبقة صلبة من الكراميل على الوجه، قبل كل شئ تعرف على طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم بروليه في المنزل بسهولة وخطوة بخطوة.

طريقة كريم كراميل بدون فرن

يمكنك تحضير حلوى الكريم كراميل في المنزل بدون فرن وأيضاً بدون الحاجة إلى حمام مائي، وذلك بمكونات متوفرة في مطبخك كالتالي:

عدد 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

رشه من الملح.

150 جرام من السكر الأبيض.

لتر من اللبن الحليب.

5 ملاعق من النشا.

طريقة التحضير

في حالة الرغبة في تحضير الكريم كراميل بدون فرن، يلزم اتباع الخطوات التالية:

في طاسة على النار، قومي بوضع كوب من السكر الأبيض. اتركي الطاسة على النار قليلاً بدون استخدام الملعقة، في حالة بدء السكر في الذوبان يتم التقليب. استمري في التقليب حتى تمام الذوبان و يتحول اللون إلى اللون البني. قومي بتوزيع صوص الكراميل في القالب، واتركيه جانباً. في إناء آخر يتم إضافة البيض والسكر والفانيلا، ويتم التقليب بالمضرب اليدوي جيداً. يتم إضافة كمية من الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي. قومي بإضافة النشا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تمام الذوبان. يتم إضافة باقي كمية الحليب بالتدريج، مع التقليب المستمر. قومي بوضع الإناء على النار مع التقليب المستمر. يتم رفع الإناء من على النار فور الحصول على القوام المناسب. يتم توزيع الخليط على القوالب التي تم وضع صوص الكراميل بها، ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم. قومي بتقديم الكريم كراميل وتزيينه بالفواكه أو صوص النوتيلا، بالتالي تقومي بتحضير حلوى لذيذة بدون فرن.

يمكنك التخلص من زفارة البيض، لذلك إليك طريقة عمل كيكة هشة ولذيذة بدون بيض، وبدون التعرض لهبوط الكيك.

طريقة عمل الكريم كراميل بالفرن

إذا كنت من محبي الكريم كراميل بالفرن وفي الوقت نفسه تريدي الحصول على مذاق الجاهز، يمكنك استخدام المقادير التالية:

عدد 8 بيضات.

ملعقة من الفانيلا.

لتر من الحليب.

12 ملعقة من السكر الأبيض.

كوب من السكر الأبيض لتحضير صوص الكراميل.

يتم التحضير باستخدام الفرن، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :