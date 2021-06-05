طريقة صبغ الحواجب بني بالخطوات السهلة صبغ الحواجب بالقهوة في البيت

طريقة صبغ الحواجب بني بسهولة، العديد من النساء والبنات يبحثن لمعرفة كيفية الاهتمام بالحواجب، لأنهن يعرفن أن الحواجب تظهر جمال العين، وذلك لأنها تزين العين وتبرز جمالها، ولكن بعض النساء تواجه مشكلة في الاختلاف بين لون الحواجب ولون الشعر، لذلك يقمن بصبغ الحواجب حتى تكون قريبة من لون الشعر في حالة صبغ الشعر، ولهذا سوف نتحدث اليوم على طريقة صبغ الحواجب باللون البني باستخدام مكونات طبيعية مفيدة وغير ضارة للشع، فهيا بنا نتعرف على ذلك.

طريقة صبغ الحواجب بني

صبغات الشعر كثيرة ومتنوعة سواء كانت طبيعية أو صبغات جاهزة، وتستطيعي تحضير صبغة شعر باللون البني الفاتح في البيت بسهولة، وكذلك جهزي أجمل لون من صبغة شعر بني فاتح، ثم استخدام الصبغة لتلوين الحواجب، كما توجد طريقة صبغ الحواجب بالحناء وبدون استخدام الحناء جهزي خلطة القهوة والكاكاو بالمكونات التالية:

نقوم بإحضار ملعقتين صغيرتين من بواقي القهوة.

نحضر نص ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقتين من زيت جوز الهند وتكون كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نحضر بولة متوسطة الحجم، ثم نضع بها ملعقتين من بواقي القهوة (التفل)

ثم نضيف إليها نص ملعقة الكاكاو ونقلب حتى يصبح اللون بني.

نستمر في التقليب حتى نحصل على اللون المطلوب

ثم نقوم بإضافة ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين العسل الأبيض.

نخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط متماسك

نتركها بعد ذلك لمدة 2 دقيقة قبل وضع هذا الخليط على الحواجب.

باستخدام فرشاة الماكياج نقوم بوضع المكون السابق على الحاجب بالضبط دون الخروج عن حدوده ونستمر في ذلك لعدة مرات.

نترك هذا الخليط على الحواجب وذلك لمدة لا تقل عن تلت ساعة

وبعد مرور هذه المدة نحضر واحدة من سلاكة الأسنان لإزالة الخلطة من الحاجب ويكون هذا بلطف حتى الانتهاء التام من الحبيبات الصغيرة.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالصابون والماء البارد للتأكد من عدم وجود الخليط على الحاجب

ثم نجفف الوجه وبذلك نكون قد حصلنا على اللون المطلوب.

صبغ الحواجب بالقهوة

من أسهل الطرق المستخدمة هي تحضير أفضل صبغة حواجب تطول بالخطوات صبغ الحواجب طبيعيًا بالبني باستخدام القهوة، ويمكن كذلك استخدام النسكافيه ضمن المكونات التي تفيد في صبغ الحواجب