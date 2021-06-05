البسبوسة بطريقة الحلواني هتنفذيها في ثواني ذهبية ومتماسكة

تعد البسبوسة من أقدم الحلويات الشرقية على الإطلاق، بل وأنجحهم أيضاً حتى الأن، فطعمها اللذيذ الشهي جعل كل من يتذوقها يحبها، كما أنها أصبحت رمز من رموز الفرحة حيث تقدم في المناسبات السعيدة من أفراح وحفلات أعياد ميلاد وكافة المناسبات السعيدة الأخرى.

ويرجع أصل كلمة بسبوسة من الفعل بس أي بلل أو خلط والمقصود هنا هو بس الدقيق أو السميد في السمن وهذه هي الخطوة الأساسية لعمل البسبوسة، ومكونات البسبوسة بسيطة وغير مكلفة وطريقة عملها سهلة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

نصف كيلو جرام سميد خشن.

نصف كوب دقيق أبيض.

كوب صغير من جوز الهند.

كوب ونصف من السمنة المذابة.

كوب من اللبن الزبادي.

رشة ملح طعام ناعم.

ثلاثة ملاعق كبيرة سكر ناعم.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة ماء ورد طبيعي.

مكسرات للتزيين.

كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

القليل من الفانيليا.

ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

ينخل السميد في مصفاة واسعة لضمان نظافته وعدم تكتله.

ينخل على السميد الدقيق الأبيض ويضاف للخليط الملح والسكر والبيكنج باودر والفانيليا.

يقلب الخليط جيداً حتى تتداخل المكونات.

تذاب السمنة على نار هادئة وتترك جانباً حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة.

تضاف السمنة للخليط مع الدعك جيداً باليد حتى يتشرب الخليط تلسمنة تماماً ويصبح عجين رملي ناعم.

يضاف اللبن الزبادي وماء الورد للخليط ونبدأ العجن باليد حتى الحصول على عجينة متماسكة.

توضع البسبوسة في صينية الفرن المدهونة بالسمنة وتزين بالمكسرات على الوجه.

تدخل البسبوسة الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

تخرج من الفرن وتسقى بالقطر البارد وتقدم بألف هنا.

مكونات البسبوسةمكونات القطرطريقة عمل البسبوسة