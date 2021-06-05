كيكة عادية في الخلاط هشة وخفيفة وبدون بيض وبدون لبن

تعتبر الكيكة من أشهر الحلويات والمخبوزات منذ القدم وهى كانت ومازالت مرتبطة بالمناسبات السعيدة كالأفراح وهى بدأت في بداية الأمر بشكل مبسط ككيكة عادية ثم تطور الأمر بعد ذلك فأصبحت تورتة بيضاء اللون يقوم العرسان بتقطيعها كنوع من الأحتفال قبل فتح البوفيه، وتطورت بعد ذلك حتى أصبحت تصنع وتزيين بحرفية عالية ودقة شديدة، وأصبحت تصنع لأعياد الميلاد على أشكال كرتونية مزينة بعجينة السكر وملونة بالألوان الحقيقية لتلك الشخصية مما يجعلها تبدو مميزة.

وطريقة عمل الكيكة التي هى البنية التحتية لكل قوالب التورتة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت وجهد، واليوم في مقالنا هذا سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل الكيكة بدون لبن وبدون بيض وفي الخلاط بمكونات بسيطة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من نشا الذرة.

كيس من البيكنج باودر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب من الزبادي البلدي.

نصف كوب سفن أب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب وربع الكوب من السكر.

كريم شانتيه للتزيين.

فواكه مشكلة للتزيين.

قطع شيكولاتة للتزيين.

ينخل الدقيق مع النشا والبيكنج باودر مرتين على الأقل لدخول الهواء بهم ولضمان نجاح الكيكة.

يضاف رشة ملح للخليط وتقلب المكونات.

في الخلاط الكهربائي يخفق السكر مع الزبادي والسفن ويضاف لهم الزيت والفانيليا وتخفق المكونات جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

يضاف الدقيق للخليط ويخفق جيداً على سرعة منخفضة حتى يختفي الدقيق تماماً ونحصل على عجينة لينة متجانسة.

يصب خليط الكيكة في قالب مدهون بالسمنة ومرشوش بالدقيق ويدخل الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية.

بعد نصف ساعة نخرج الكيكة من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً وتقطع وتزين وتقدم بألف هنا.

مكونات الكيكة العادية بدون لبن وبدون بيضطريقة عمل الكيكة في الخلاط بدون لبن وبدون بيض