حضري البسبوسة بالزبادي في البيت بقوامها الطري الرملي وبخطوات مضمونة 100%

البسبوسة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي عرفت في العالم العربي كله، وتختلف اسمها بين هريسة السميد، الهريسة، النمورة، وهي حلوى يرجع أصولها لبلاد الشام، والمكون الأساسي لها هو السميد، وعادة ما تقدم في الأعياد والمناسبات، وتختلف طريقة عمل البسبوسة من دولة لأخر، كما تختلف أيضاً أنواع وأصناف البسبوسة، فمنها البسبوسة العادية، والبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة الزبادي، والبسبوسة بالشوكولاتة، ومن بين كل تلك الأصناف يفضل الكثير من الأشخاص طريقة البسبوسة بالزبدي لكونها تتمتع بقوام رملي هش وطري، ولذلك نتابع معكم الآن من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالزبادي. المكونات: 2 كوب من السميد الناعم.

كوب زبادي.

كوب سكر.

كوب جوز هند مبشور.

كوب زبدة أو سمن.

نصف كوب لوز مقشر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات الشربات: 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

فانيليا.

عصير ليمون. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز قالب الفرن ويدهن بملعقة من الطحينة.

في وعاء كبير نخلط كلاً من السكر والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسمن والزبادي ونخلطهما بشكل جيداً.

نضع البسبوسة في القالب ونضغط باليدين ليها لتكون متساوية ومضغوطة.

تقطع البسبوسة مربعات أو مكعبات حسب الرغبة ونزين كل مربع بحبة لوز.

ندخل القالب الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البسبوسة وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة وتسقى بالشربات الساخن بعد خروجها من الفرن، وتترك لتبرد ثم تقدم مع كوب الشاي.

لتجهيز الشربات نقوم بمزج السكر مع الماء في قدر ويرفع على نار متوسطة ويترك ليغلي ونضيف الفانيليا مع عصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يعقد قليلاً ويسكب على البسبوسة ساخن. المكونات:مكونات الشربات:طريقة التحضير: الوسوم

البسبوسة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي عرفت في العالم العربي كله، وتختلف اسمها بين هريسة السميد، الهريسة، النمورة، وهي حلوى يرجع أصولها لبلاد الشام، والمكون الأساسي لها هو السميد، وعادة ما تقدم في الأعياد والمناسبات، وتختلف طريقة عمل البسبوسة من دولة لأخر، كما تختلف أيضاً أنواع وأصناف البسبوسة، فمنها البسبوسة العادية، والبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة الزبادي، والبسبوسة بالشوكولاتة، ومن بين كل تلك الأصناف يفضل الكثير من الأشخاص طريقة البسبوسة بالزبدي لكونها تتمتع بقوام رملي هش وطري، ولذلك نتابع معكم الآن من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالزبادي. المكونات: 2 كوب من السميد الناعم.

كوب زبادي.

كوب سكر.

كوب جوز هند مبشور.

كوب زبدة أو سمن.

نصف كوب لوز مقشر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات الشربات: 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

فانيليا.

عصير ليمون. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز قالب الفرن ويدهن بملعقة من الطحينة.

في وعاء كبير نخلط كلاً من السكر والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسمن والزبادي ونخلطهما بشكل جيداً.

نضع البسبوسة في القالب ونضغط باليدين ليها لتكون متساوية ومضغوطة.

تقطع البسبوسة مربعات أو مكعبات حسب الرغبة ونزين كل مربع بحبة لوز.

ندخل القالب الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البسبوسة وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة وتسقى بالشربات الساخن بعد خروجها من الفرن، وتترك لتبرد ثم تقدم مع كوب الشاي.

لتجهيز الشربات نقوم بمزج السكر مع الماء في قدر ويرفع على نار متوسطة ويترك ليغلي ونضيف الفانيليا مع عصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يعقد قليلاً ويسكب على البسبوسة ساخن. المكونات:مكونات الشربات:طريقة التحضير:

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