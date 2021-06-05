لقيمات قطنية خفيفة ومقرمشة ومن غير ما تشرب الزيت

تعد اللقيمات من الحلويات التي تجمع بين المطبخين العربي والغربي بالرغم من أن الجميع يظن أنها عربية الأصل ولكن هى في الحقيقة ترجع للمطبخ اليوناني وتسمى (لوكوماديس) ولكن العرب أطلقوا عليها العديد من المسميات مثل (عوامة) أو (لقمة القاضي) أو (زلابيا) وهناك العديد من المسميات الأخرى.

واختلفت طرق تجهيز اللقيمات وطرق تقديمها ولكن تظل اللقيمات هي أحب الحلويات على قلوبنا جميعاً؛ وطريقة عمل اللقيمات سهلة وبسيطة ومكوناتها إقتصادية وغير مكلفة، واليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير اللقيمات فتابعونا.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

كيس خميرة فورية.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة ونصف نشا الذرة.

زيت قلي وتحمير.

نصف ملعقة فانيليا.

سكر بدرة للتزيين.

مكسرات مطحونة للتزيين.

جوز هند للتزيين.

صوص شيكولاتة للتزيين.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ينخل الدقيق والنشا ويضاف له الملح وتقلب المكونات.

تذاب الخميرة في القليل من الماء الدافئ وتحلى بالسكر وتغطى وتترك لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتفاعل.

تضاف الخميرة للدقيق ويضاف الماء الدافئ تدريجياً والفانيليا مع العجن باليد.

تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ لتتخمر.

تقطع العجينة بعد تخمرها بالملعقة الصغيرة في الزيت المغلي.

تقلب اللقيمات في الزيت حتى تصبح ذهبية من كل الجهات.

تصفى اللقيمات من الزيت وتوضع في الشربات البارد.

تزين بالمكسرات وجوز الهند وصوص الشيكولاتة وتقدم بألف هنا.

مكونات اللقيماتمكونات الشرباتطريقة تحضير اللقيماتطريقة تحضير الشربات

يضاف الماء على السكر والليمون وماء الورد ويوضع الخليط على نار متوسطة حتى يثقل قوامه ويرفع من على النار ويترك جانباً ليبرد.

صوص الشيكولاتة لتزيين الحلويات

صوص الشيكولاتة هو واحد من أهم الطرق لتزيين الحلويات وطريقة عمله سهلة وبسيطة وغير مكلفة وسنتعلم معاً طريقة عمله بحرفية

المكونات