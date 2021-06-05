بط بالبرتقال وسر التتبيلة سريع النضج وطعمه تحفة

البط بالبرتقال من أشهر الأكلات المصرية الأصيلة، والتي انتشرت كثيراً في الفترة الاخيرة، وأصبحت تحظي بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس، والبط بالبرتقال يعتبر من أشهى وألذ الوصفات التي يقدم بها البط، ويكثر تقديم البط بالبرتقال في العزائم الكبيرة والولائم.

ويتميز البط بالبرتقال بمذاقه الذي يحبه الكثير من الناس كباراً وصغاراً، كما أن له قيمة غذائية مرتفعة جداً، فهو يحتوي على البروتينات والكالسيوم والفيتامينات والحديد، فالبط بالبرتقال يعتبر وجبة غذائية متكاملة ويمكنك سيدتي صنع البط بالبرتقال في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البط بالبرتقال في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وبخطوات سهلة وسريعة.

بطة كبيرة الحجم مغسولة جيداً ومنقوعة ثمرة برتقال كبيرة الحجم. كوب من عصير البرتقال. بشر برتقالة. 2 ملعقة فلفل أسود. ملعقة صغيرة من الملح. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من البهارات.

ماء مغلي للسلق. حبتان من الطماطم مقطعة شرائح. حبتان من البصل كبيرة الحجم مقطعة. ملعقة صغيرة من الحبهان. للتزين شرائح برتقال.

نقوم بتنظيف البطة جيداً وغسلها بالماء والملح ثم نقعها لمدة ساعة في الماء والملح والليمون. نقوم بتحضير التتبيلة حيث نقوم بإحضار بولة كبيرة ويوضع البصل بها وبشر البرتقال ونصف كمية عصير البرتقال. نضيف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود، ثم نضيف البهارات ونقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس وتختلط. نقوم بوضع البطة في التتبيلة، ثم نقوم بفرك البطة بالتدبيلة ودعكها جيداً، ثم نقوم بوضع التتبيلة بين الجلد واللحم، نقوم بسلق البطة. نحضر وعاء كبير وعميق لسلق البطة، ثم نقوم بوضع الماء في الوعاء ونضعه على نار متوسطة. نقوم بوضع البصل والطماطم والفلفل الأسود والملح والحبهان ثم نغطيها ونتركها حتى يغلي الماء. نقوم بإسقاط البطة في الماء ثم نقوم بتقليبها حتى تختلط مع المكونات، ثم نغطيها ونتركها حتى تنضج البطة بالكامل. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم برفع البطة من الشوربة وتصفيتها ووضعها في صينية كبيرة الحجم.

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